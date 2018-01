Em tarde de Elias, Atlético-MG vence Democrata no reencontro com a torcida no Independência

O Atlético venceu o Democrata por 3 a 0, neste domingo (21) na Arena Independência. O confronto foi válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e marcou a estreia do time titular na temporada. Os gols foram marcados por Roger Guedes e Elias duas vezes.

Com o resultado, o Atlético-MG termina a segunda rodada na vice liderança, com quatro pontos somados. O Democrata, por sua vez, encontra-se na décima primeira posição, com apenas um ponto conquistado.

O Galo voltará a campo na próxima quinta-feira (25) , às 18h30, contra o Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes. Já o Democrata enfrenta o Boa, na quarta-feira (24) às 20h, no estádio Melão.

Galo pressiona e abre boa vantagem

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Jogando em casa, o Atlético começou a partida no campo de ataque. Logo aos 8 minutos, após cobrança de falta de Otero, Elias desviou e abriu o placar, 1 a 0. Quatro minutos depois, o time alvinegro ampliou. Em uma rápida troca de passes, a bola chegou para Cazares na ponta esquerda. O equatoriano cruzou na medida para Roger Guedes fazer o segundo gol do Galo.

O Atlético detinha o controle total do jogo. O terceiro gol não demorou a sair. Aos 18 minutos, Otero invadiu a área e cruzou para Cazares. O meia ajeitou para Elias, que completou para o fundo das redes, marcando o segundo dele na partida.

Com a vantagem obtida, o Atlético administrou o placar e diminuiu o ritmo.O Democrata tentava se organizar após o início avassalador do time atleticano. O primeiro tempo terminou com a boa vitória do Galo por 3 a 0.

Atlético controla etapa complementar e garante resultado

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O segundo tempo se iniciou com domínio do Atlético. O time da capital buscava o quarto gol, mas pecava no último passe. O tempo foi passando e o Galo trocava passes, controlando o jogo. O Democrata aproveitava os espaços e buscava o contra-ataque tendo em vista o gol de honra.

Na metade da segunda etapa, o Atlético sentiu a preparação física e cadenciava o jogo, trocando passes. O treinador Oswaldo de Oliveira aproveitou o segundo tempo para trocar algumas peças. Arouca, Elias e Otero deram vaga para Yago, Blanco e Erik.

O Democrata encontrava-se sem forças para atacar e era dominado pelo Atlético. O jogo terminou com a vitória do Galo, na estreia dos titulares em 2018.