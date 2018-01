Oswaldo de Oliveira elogia equipe do Atlético-MG e ressalta importância de 'trabalho contínuo'

(Foto: Bruno Cantini/Atlético)

O técnico Oswaldo de Oliveira aprovou a primeira atuação da equipe titular do Atlético-MG na temporada 2018. Com um começo de jogo intenso, o Galo venceu o Democrata por 3 a 0, resultado construído ainda na etapa inicial. Sem sustos ao longo da partida, o comandante elogiou seus jogadores, mas ressaltou a importância de continuar fazendo um bom trabalho.

“Estamos iniciando um trabalho. É lógico que vencer por 3 a 0, com três gols em 20 minutos, foi muito bom, é muito proveitoso. Isso aumenta muito o nível de confiança e de motivação. Mas nós temos de seguir trabalhando. É um passo muito importante, mas temos que dar continuidade e melhorar, procurando tornar a equipe cada vez mais eficiente em todos os detalhes de jogo: defendendo, atacando, em transições. Enfim, é um início de trabalho que batalhar bastante para que a coisa ocorra bem”, declarou o técnico, em entrevista coletiva depois da partida.

Oswaldo ainda explicou o fato de ter demorado a realizar as substituições e disse que queria desafiar os limites de seus atletas para que cada um possa ganhar o seu condicionamento físico. Além disso, o treinador analisou as estreias dos recém-chegados ao clube.

“A ideia era dar mais tempo de partida a alguns jogadores. Dos que saíram, Elias tinha cartão, e Arouca era o jogador com mais tempo sem jogar, que precisava de mais cuidado. Eu não quis arriscar nada com eles. A ideia com Ricardo [Oliveira], Róger [Guedes], Samuel [Xavier] e todos eles era de dar continuidade para que eles se condicionem. No Atlético existe uma expectativa muito grande. Acho que eles vão melhorar gradativamente à medida que eles se condicionem mais. Nós temos que dar continuidade ao trabalho para que eles se relacionem bem dentro de campo. Isso é o que importa neste momento. Por isso procurei deixá-los jogando junto por esse tempo todo”, comentou.

Com relação a um suposto interesse do Galo no meia Rithely, do Sport, Oswaldo afirmou o interesse no jogador e disse que gostaria de contar com o atleta no elenco atleticano.

“Não sei nem como andam as coisas ultimamente. Mas se você me perguntar, ele é um jogador que eu gosto muito. Seria muito bem-vindo ao Galo. Mas isso não tem nada de decidido, é uma situação que está no ar”, concluiu.