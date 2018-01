Mudanças táticas feitas por Oswaldo no Atlético-MG favorecem estilo de jogo de Elias

Logo na estreia o volante balançou as redes duas vezes (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após uma temporada abaixo do esperado, o volante Elias parece ter encontrado a luz no fim do túnel. O jogador, que passou o ano de 2017 sendo questionado por parte da torcida do Atlético-MG, mostrou, nesse domingo (21), que ainda tem muito que mostrar com a camisa alvinegra em 2018.

Logo na estreia, o volante, conhecido pela qualidade no ataque, fez a festa da torcida no Independência ao marcar dois dos três gols da vitória do Galo no duelo contra o Democrata-GV, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Com as mudanças realizadas pelo técnico Oswaldo de Oliveira e a chegada do volante Arouca, Elias ficou mais livre para as saídas rumo ao ataque. O jogador de 32 anos reconheceu ter uma equipe mais ofensiva em 2018.

"A mudança no sistema de jogo me favorece, assim como a chegada de jogadores mais velozes também me ajuda. Conseguimos jogar bem e vencer, mas ainda esperamos melhorar com a sequência do trabalho", ressaltou o novo camisa 7 do Atlético.

Além disso, o atleta estimou a vitória diante do torcedor, já que, na temporada passada, o time nem de longe fez valer a mística do "caiu no Horto tá morto".

"Estou muito feliz, não apenas pelos dois gols, mas pela forma como a equipe atuou, procurando vencer a partida desde o primeiro minuto. É assim que tem de ser nos jogos em casa", disse Elias.

O meio-campista completou agradecendo o carinho da massa atleticana. “A gente agradece o apoio do torcedor hoje, que veio, compareceu, está acreditando no nosso trabalho. A gente fica muito feliz, agradece e espera contar com ele mais vezes aqui dentro de casa”, comentou.

Próximo compromisso

De folga nesta segunda-feira (22), o Galo já tem o próximo compromisso marcado. Trata-se do duelo contra o Villa Nova, na quinta-feira (25), em Nova Lima.

De acordo com a programação feita pela comissão técnica, o time reserva entrará em campo contra o Leão. Já os titulares, que enfrentaram o Democrata-GV, voltarão aos gramados para o duelo contra o Patrocinense, na quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Independência.