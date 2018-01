Reforço na área: Tomás Andrade desembarca em Belo Horizonte para assinar com Atlético-MG

Tomás disputando a Copa Libertadores de 2017 (Foto:LatinContent/Getty Images)

É questão de tempo para o meio-campista Tomás Andrade ser o mais novo reforço do Atlético-MG. O jogador, que pertence ao River Plate, desembarcou na noite desta segunda-feira (22), no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O atleta de 21 anos veio por empréstimo e ficará até o fim de 2018.

Antes de confirmar o vínculo com o alvinegro, Tomás ainda passará por exames médicos. Contudo, assim que pisou em terras mineiras, o meia mencionou que almeja buscar seu espaço no time, já que era pouco utilizado no Millonarios.

“Chego com muita vontade e estou muito feliz de estar aqui. Sempre sonhei com isso. Estou treinando bem, estou com muita vontade, isso é o mais importante. Tenho a intenção de contribuir com a equipe e, depois, conquistar minutos, o que ando buscando”, disse.

Sobre seu posicionamento em campo, o jogador argumentou não ter preferência por um setor específico e que pode ser utilizado em lugares diferentes: “Tanto faz. Pelos lados, pelo centro. Sempre joguei pela direita, pelo centro, pelo esquerda, posso jogar onde o técnico queira”, frisou.

O argentino possui o passe fixado em 3,750 milhões de euros, caso o Galo queira permanecer com o atleta após o vínculo final. Tomás será o sétimo reforço do Atlético para a temporada de 2018. Antes dele chegaram o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Iago Maidana, o volante Arouca e os atacantes Erik, Róger Guedes e Ricardo Oliveira.