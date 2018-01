Ex-Atlético, atacante Robinho assina com clube turco até metade de 2019

Foto: Serhat Zafer/Anadolu Agency/Getty Images

Brasil, Espanha, Inglaterra, Itália e China. Essas foram as praças nas quais atuou o atacante Robinho, cuja trajetória terá agora a inclusão da Turquia. O atleta foi apresentado nesta terça (23) no Sivasspor e assinou contrato com o clube turco até junho de 2019. A última equipe do jogador em terras brasileiras foi o Atlético-MG.

Contratado pelo Galo em 2016, Robinho fez 109 partidas com a camisa atleticana e marcou 38 gols. Em 1º de janeiro deste ano, não teve seu vínculo renovado e acabou deixando o clube no qual atuou por duas temporadas. Assim que deixou o Atlético, Robinho foi especulado no Santos e no São Paulo, mas assinou com o Sivasspor. Em sua chegada à Turquia, ele foi falou rapidamente sobre o acerto.

"O Sivasspor é um bom clube, e a torcida é demais. Eu já conhecia o Campeonato Turco, muitos brasileiros vieram para cá. Agora o Robinho está aqui", afirmou o ex-jogador do Galo.

Centenas de torcedores acompanharam a apresentação de Robinho (Foto: Serhat Zafer/Anadolu Agency/Getty Images)

O Atlético foi apenas o segundo time de Robinho no Brasil, uma vez que o atleta construiu boa parte de sua carreira fora do país. Revelado pelo Santos em 2002, o jogador foi para o Real Madrid três anos depois, onde ficou até 2008. Do clube espanhol, foi para o Manchester City, sendo emprestado pelo time inglês ao Santos em 2010.

Quando retornou à Inglaterra, Robinho acertou com o Milan, clube que defendeu de 2010 a 2014, sendo mais uma vez emprestado ao Peixe. Após duas temporadas na Vila Belmiro, fechou com o Guangzhou Evergrande em 2015. De lá, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético nas temporadas 2016 e 2017.