Atlético-MG enfrenta Villa Nova fora de casa para seguir na liderança do campeonato

O Atlético-MG encara o Villa Nova nesta quinta-feira (25), às 18h30, no estádio Castor Cifuentes. O jogo é valido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Embalado, após boa vitória no final de semana, a equipe alvinegra visita o Leão do Bonfim, derrotado pelo Boa Esporte na última rodada.

O Galo entrará em campo com uma equipe alternativa, a mesma que estreou no Campeonato Mineiro diante do Boa. A ideia do técnico Oswaldo de Oliveira é promover um rodízio de jogadores durante os primeiros jogos da temporada, utilizando a equipe titular e reserva.

O Villa Nova encara o duelo com o Atlético-MG com o objetivo de se recuperar no torneio. A equipe de Nova Lima perdeu por 1 a 0 para o Boa Esporte, no último domingo.

Oswaldo segue planejamento da pré-temporada

Reforço para 2018, Erik terá mais uma chance de mostrar seu futebol (Foto: Divulgação/Atlético)

O treinador atleticano afirmou que irá mesclar os jogadores durante os primeiros jogos do ano. Oswaldo está seguindo à risca o planejamento feito na pré-temporada. Na estreia do campeonato, ele utilizou uma equipe alternativa. Já na segunda rodada, contra o Democrata, os titulares foram acionados. Diante do Villa Nova, os reservas novamente serão usados. O rodízio adotado entre os atletas é devido ao curto período de treinamentos realizados.

Provável time do Galo para enfrentar o Villa Nova: Victor; Patric, Bremer, Mancini, Danilo; Adilson, Blanco, Valdívia; Hyuri, Carlos, Erik.

Villa Nova visa recuperação contra o Galo

Derrotado em casa pelo Boa Esporte, o Leão do Bonfim busca a primeira vitória no campeonato diante do clube alvinegro. O treinador Ito Roque deve repetir a mesma equipe da última partida.

Provável time do Villa Nova para enfrentar o Atlético-MG: Renan; Nequinha, Rafael, Otávio e Marcelo Tchê; Ceará, Paulo Vitor, Marzagão e Nubio Flávio; Carrara e Daniel Morais.