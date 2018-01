Com garotos da base, Atlético-MG divulga lista de relacionados para partida contra Villa Nova

Alerrandro e Adilson foram convocados para a partida (Foto: Divulgação/Atlético)

O técnico Oswaldo de Oliveira definiu a lista de relacionados para a partida do Atlético-MG contra o Villa Nova, nesta quinta-feira (25), às 18h30 (horário de Brasília), em Nova Lima. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro e terá o retorno da equipe alternativa alvinegra em campo.

Após a vitória sobre o Democrata-GV, no último domingo (21), o Galo enfrenta o Villa Nova com a equipe reserva. A ideia do treinador é dar mais tempo aos titulares se prepararem durante a pré-temporada.

Provável escalação do Atlético-MG para enfrentar o Villa Nova (4-2-3-1): Victor, Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago e Gustavo Blanco; Hyuri, Valdívia e Erik; Carlos.

Cortado da última partida, o volante Adilson retorna à lista de relacionados, mas segue com futuro incerto no Alvinegro. O lateral-direito Carlos César também está de volta depois de se recuperar de lesão. A lista dos convocados para o jogo conta com duas novidades: Bruno Roberto e Alerrandro. O meia e o atacante, respectivamente, já estavam treinando sob olhares do técnico Oswaldo de Oliveira e terão a chance de participar da partida. Os jovens da base se juntam ao atacante Marco Túlio, recém-promovido ao elenco profissional.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael

Laterais: Patric, Carlos César, Danilo e Mansur

Zagueiros: Bremer, Felipe Santana, Matheus Mancini e Maidana

Meio-campistas: Roger Bernardo, Adilson, Yago, Gustavo Blanco e Bruno Roberto

Atacantes: Valdívia, Hyuri, Erik, Pablo, Carlos, Marco Túlio e Alerrandro