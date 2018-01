Oswaldo elogia garotos da base e vê Atlético-MG 'mais preparado' para partida em Nova Lima

Google Plus

Foto: Divulgação/Atlético

O Atlético-MG encerrou a preparação para a partida contra o Villa Nova, nesta quinta-feira (25), às 18h30, em Nova Lima. O Alvinegro entrará em campo com um equipe alternativa, assim como foi na estreia contra o Boa Esporte.

O técnico Oswaldo de Oliveira junto da comissão técnica planejam fazer um rodízio entre os jogadores neste início de ano, a fim de dar mais tempo aos treinamentos da pré-temporada. Dessa forma, os atletas ganham maior condicionamento e preparo físico para os futuros confrontos.

"Nós vamos dar seguimento ao que planejamos, principalmente para termos a chance de condicionar bem a equipe no início da temporada. Isso nos dá uma condição muito boa para iniciarmos o campeonato mineiro e a ideia é repetir essa situação nos próximos dois jogos", disse.

O Galo enfrentará os mandantes da partida no Castor Cifuentes, estádio já conhecido pela qualidade ruim do gramado. As equipes da capital costumam encontrar dificuldades de adaptação ao campo, mas o comandante alvinegro destacou a importância em vencer os obstáculos.

"Eu estive aqui numa Copa BH, em 1970 e vim como preparador físico da equipe de juniores do América-RJ e fizemos jogo lá, nesse mesmo estádio, mas confesso que não me lembro muito bem do gramado. A gente sabe que tem dificuldades, mas nós temos que procurar superá-las e é neste sentido que estamos trabalhando, visando o jogo de amanhã", ressaltou.

Na estreia atleticana no campeonato, o Atlético-MG empatou por 0 a 0 contra o Boa Esporte. O técnico avaliou a primeira partida alvinegra e acredita em bom desempenho em campo de seus comandados.

"Eu acho que nós criamos oito boas oportunidades de gol em 90 minutos e acredito que foi um aproveitamento muito bom. Mas vamos procurar melhorar para esse próximo jogo, iremos procurar fazer o gol e evitar o gol adversário", salientou.

Oportunidade para os garotos da base

Alerrandro é joia da base alvinegra (Foto: Divulgação/Atlético)

Para a partida desta quinta-feira (25), o meia Bruno Roberto e os atacantes Alerrandro e Marco Túlio foram relacionados. Crias da base, os atletas vivem a expectativa de participar de um jogo com o elenco profissional. O treinador elogiou a qualidade dos garotos, mas revela que não tem pressa em colocá-los em campo.

"O Bruno em quatro treinos ele fez quatro gols de fora da área. Assim que nós identificamos esse fato, nós passamos a acentuar o treinamento dele nesse ponto de vista. Agora, o amadurecimento para entrar na equipe é uma coisa diferente. A gente segue acompanhando, conversando e mostrando, mas tendo oportunidade nós vamos utilizar, só que tendo paciência em me caracterizar. Respeito muito a ansiedade do torcedor, mas eu tenho um protocolo a seguir e vou fazer isso para beneficiar primeiro o Atlético, depois o jogador e por fim o deleite da torcida", comentou.