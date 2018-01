Atlético-MG anuncia Tomás Andrade junto ao River Plate

Tomás Andrade é o sétimo reforço do Galo nesta janela de transferências (Foto: Divulgação/Atlético)

O Atlético-MG confirmou nesta quarta-feira (24) a contratação do meia Tomás Andrade junto ao River Plate. O jogador de 21 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada e já realizou exames médicos na Cidade do Galo.

O clube alvinegro terá a opção de adquirí-lo em definitivo ao término do acordo. O valor, segundo a imprensa argentina, gira em torno de 3,75 milhões de euros (quase 15 milhões de reais).

Desconhecido para parte da torcida, Tomás Andrade é cotado como uma das promessas do River Plate. Apesar de jovem, o jogador já soma passagens por Argentina e Inglaterra. Agora no Brasil, o meia-atacante busca reencontrar seu bom futebol.

Características

Nos momentos em que participou das partidas pelo River Plate, o jogador atuou tanto como meia centralizado quanto pelos lados do campo. Sem posição fixa, Tomás Andrade busca construir as jogadas pelo lado direito – ao contrário de Cazares, que tende a construir o jogo pelo lado esquerdo.

No Millonarios, o jogador vinha sendo utilizado pelo setor esquerdo do campo e, dessa forma, disputaria a posição com Otero e o outro recém-chegado Erik.

Foto: LatinContent/Getty Images

Início na Argentina

Proveniente da base do Lanús, Tomás Andrade deixou o Granate em 2012 e assinou com o Millonarios. No ano seguinte, o atleta chamou atenção no Mundial de Clubes Sub-17. Na final, o River Plate derrotou o Atlético de Madrid e Andrade foi destaque do título.

O jogador despertou o interesse de gigantes europeus. Barcelona e o próprio Atleti entraram em contato com Tomás Andrade, mas não houve qualquer negócio.

Experiência na Europa

Aos 19 anos, Tomás Andrade assinava seu contrato com o AFC Bournemouth. Apesar de chegar com expectativas elevadas, o jogador não se firmou. Pela equipe inglesa, Tomás disputou apenas duas partidas nas categorias de base. O ciclo na Europa se encerrou após seis meses.

Retorno ao país natal

De volta à Argentina, Tomás Andrade foi integrado ao elenco profissional. Sem grandes oportunidades, o jovem jogador alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Em 29 partidas com a camisa do Millonarios, o atleta não marcou gols.

Com a iminente falta de oportunidade, Tomás Andrade buscou novos ares. Cogitado no Internacional e no América-MG, o jogador agora busca reencontrar seu futebol no Atlético-MG.