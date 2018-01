Campeonato Mineiro de 2018: tudo o que você precisa saber sobre Villa Nova x Atlético

Google Plus

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Depois de vencer o Democrata, por 3 a 0, na Arena Independência, o Atlético-MG retornará aos gramados. O Galo tem um compromisso com o Villa Nova, nesta quinta-feira (25), às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, no Castor Cifuentes.

Seguindo o planejamento da comissão técnica, o Alvinegro entrará em campo novamente com uma equipe alternativa. O elenco titular fica em Belo Horizonte para dar continuação a pré-temporada.

O que vale?

Para continuar na cola do líder, o Atlético-MG precisa vencer a partida. Ocupando a quinta colocação, o Galo pode igualar a pontuação de Cruzeiro e América-MG, ambos com sete pontos. Mas, para chegar à liderança, o Alvinegro precisa golear o Boa Esporte - dessa forma ultrapassa a Raposa pelo saldo de gols.

Com nenhum ponto conquistado até o momento, o Villa Nova é o vice-lanterna da competição. A equipe de Nova Lima soma duas derrotas até aqui e tentará reverter a situação incômoda na partida desta quinta-feira (25).

||Atlético-MG

Foto: Divulgação/Atlético

- Técnico: Oswaldo de Oliveira

Pelo curto período de pré-temporada, o Galo tem adotado o rodízio de seu elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Com isso, os reservas voltarão a campo para a partida, enquanto os titulares permanecem na Cidade do Galo.

- Fique de olho: Erik

Reforço para o ataque, o atacante Erik tem mais uma chance de mostrar seu talento. Cobiçado pelo clube alvinegro desde os tempos de Goiás, o jogador participou do empate sem gols contra o Boa Esporte, em Varginha. Nesta noite, Erik ganha mais uma chance de lutar pelo seu espaço na equipe titular.

- Desfalques: da equipe reserva, o Galo não conta com nenhum desfalque.

- Pendurado: nenhum.

- Provável escalação: Victor, Patric, Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago e Gustavo Blanco; Hyuri, Valdívia e Erik; Carlos.

|| Villa Nova

Foto: Divulgação/Villa Nova

- Técnico: Ito Roque

A equipe de Nova Lima busca uma reabilitação no campeonato. Com duas derrotas nas últimas partidas, o Villa Nova é o vice-lanterna da competição. O técnico Ito Roque tem a disposição todo seu elenco.

- Fique de olho: Daniel Morais

Recém-contratado, o atacante é o grande reforço do Villa Nova para a temporada. O jogador vem do Paraná Clube, equipe que esse ano fará parte da elite do futebol brasileiro.

- Provável escalação: Renan; Nequinha, Rafael, Otávio e Marcelo Tchê; Ceará, Paulo Vitor, Marzagão e Nubio Flávio; Carrara e Daniel Morais

- Desfalques: nenhum desfalque da equipe de Nova Lima.

- Pendurado: nenhum.

Números do confronto

Atlético-MG e Villa Nova já se enfrentaram 237 vezes. Ao todo, foram 143 vitórias alvinegras, 51 empates e 43 triunfos do time branco e vermelho.

Arbitragem

O duelo desta quinta-feira será apitado por Jeferson Antônio da Costa, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Pablo Almeida Costa.