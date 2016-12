Atlético-PR estreia na Libertadores contra colombianos e terá caminho complicado caso se classifique

(Foto: Divulgação/Conmebol)

O primeiro adversário do Atlético Paranaense na Copa Libertadores da América de 2017 será o Millonarios, da Colômbia. A definição ocorreu na noite da última quarta-feira (21), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os confrontos do Furacão contra o time colombiano serão válidos pela segunda etapa preliminar da competição. O jogo de ida desta fase, em Curitiba, acontece dia 31 de janeiro, 1º ou 2 de fevereiro. Já a partida de volta será realizada no dia 7, 8 ou 9 do mesmo mês na Colômbia.

Se avançar para a terceira fase, o Rubro-Negro terá pela frente o vencedor do duelo entre Universitário, do Peru, contra quem sair da primeira fase entre Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Deportivo Táchira, da Venezuela. Vale lembrar que, em 2014, os peruanos estiveram no grupo do Atlético. Na ocasião, o time paranaense venceu os dois duelos: 1×0 fora de casa e 3×0 como mandante.

Adversário do Atlético-PR, o Millonarios, fundado em 1937, tem 15 participações na história do torneio. Alcançou, no máximo, a fase de semifinal. Isso ocorreu em 1960, 1973, 1974 e 1989, sendo eliminado por Universidad de Chile, Deportivo Cali (COL), São Paulo e Atlético Nacional (COL), respectivamente. Nunca chegou, portanto, à decisão. O clube colombiano jogou a Libertadores pela última vez em 2013.

A Libertadores de 2017 será realizada em novo formato. Com 47 equipes, o torneio será disputado de janeiro a novembro. Antes da fase de grupos, a competição terá três etapas preliminares. Na primeira delas, seis times disputam três vagas, ainda sem os brasileiros.

Na sequência, 16 equipes, incluindo o Atlético Paranaense, farão oito confrontos com partidas de ida e volta. Os classificados disputam um novo mata-mata, que definirá os quatro clubes que integrarão a fase de grupos.

Além da Libertadores, o Atlético-PR também disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil (a partir das oitavas de final) e o Campeonato Brasileiro em 2017.