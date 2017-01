Atlético-PR cede empate para o Primavera e vê liderança escapar

Após estar vencendo por 2 a 0, o Atlético-PR cedeu o empate para o Primavera, na tarde deste sábado (7), em Indaiatuba, e deixou escapar a liderança do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Furacão dominou o primeiro tempo e fez dois gols com Murilo. Na etapa final, o artilheiro Jonas Toró deixou tudo igual e donos da casa terminaram primeira fase em 1º lugar.

Como resultado, o Primavera agora enfrenta o Santa Cruz na próxima fase, enquanto o time paranaense mede forças contra o Ituano.

Domínio do Furacão

O Atlético-PR entrou em campo precisando apenas do empate para se classificar. Uma derrota por dois gols de diferença, entretanto, eliminaria a equipe paranaense da competição e colocaria o União Rondonópolis, que na preliminar já havia vencido o CRB por 4 a 2, na fase seguinte.

Por isso, a equipe comandada por Gustavo Silva foi para cima e criou as melhores chances da etapa inicial.

Mesmo com o domínio do Furacão, quem poderia ter aberto o placar é o Primavera. Logo aos 7 minutos, após sair do campo de defesa com a bola dominada e deixar os adversários para trás, Jonas, cara a cara com o goleiro Caio, acabou desperdiçando.

Dois minutos depois da chance perdida, o Atlético-PR não desperdiçou. Depois de grande lançamento, Matheus colocou a bola no travessão e, no rebote, o camisa 9 Murilo, de cabeça, balançou as redes.

Com a vantagem no placar, o Furacão continuou a dominar a partida e logo aplicou o marcador. Aos 18 minutos, Murilo aproveitou o bate e rebate dentro da área e fez o segundo gol dele e do Furacão no jogo, fechando a primeira etapa em 2 a 0 para os paranaenses.

Empate do Fantasma

O Furacão entrou no segundo tempo em busca de administrar o resultado obtido na etapa inicial. A equipe, no entanto, não contava com a reação do adversário que buscou e conseguiu o empate.

Aos 16 minutos, o Atlético-PR chegou a fazer o terceiro gol com Matheus, mas o mesmo foi anulado pelo árbitro que viu impedimento do jogador paranaense.

Depois do susto, o Primavera colocou a bola no chão e foi em busca de diminuir o placar. Jonas Toró, aos 21 minutos conseguiu. Em jogada pela esquerda do campo, o camisa sete driblou dois jogadores, entrou dentro da área e chutou cruzado, diminuindo para os donos da casa.

E o empate veio logo em seguida. Depois de pênalti de Jacy, que acabou expulso pelo segundo cartão amarelo, Jonas Toró cobrou forte, no canto do goleiro Caio, igualando e fechando o placar em 2 a 2.

CRB e União Rondonópolis dão adeus à competição

Os 4 a 2 em cima do CRB de nada valeram para o União Rondonópolis, na partida disputada em Indaiatuba, na tarde deste sábado (7), válida pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com quatro pontos ganhos, a equipe acabou eliminada da competição. O mesmo destino teve o CRB que se despediu do torneio após perder os três jogos disputados. Os gols do União foram marcados por Rodrigo Vilares (2) e Lucas (2). Dodô balançou as redes duas vezes para o CRB.

Apenas um milagre classificaria o União Rondonópolis. Era preciso golear o CRB e torcer para que o Atlético-PR fosse derrotado pelo Primavera. A primeira parte da tarefa não foi feita da maneira necessária, mas ainda deu esperanças à equipe. Com a vitória por dois gols de diferença, o União precisava de uma vitória do Primavera sobre o Atlético-PR por dois gols de diferença.

A torcida de nada adiantou. O Primavera apenas empatou com o Furacão, acabando com o sonho de classificação do União Rondonópolis.