Atlético-PR e Millionarios iniciam disputa por vaga na terceira fase da Copa Libertadores

A Arena da Baixada, em Curitiba, será o palco do jogo de ida entre Atlético Paranaense e Millionarios (COL), válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América 2017. O jogo será disputado a partir das 21h45 nesta quarta-feira (01). Esta será a 5ª participação do clube brasileiro na competição. Já o adversário vem para a sua 16ª edição no torneio.

A partida terá a arbitragem de German Delfino (ARG), auxiliado por Gustavo Rossi e Lucas Germanotta.

Thiago Heleno é a grande dúvida

O Atlético Paranaense realizou um último treino na manhã desta terça-feira (31) no gramado da Arena da Baixada. Paulo Autuori, técnico do Furacão, optou por fechar o treino e fazer mistério, mas revelou que trabalhou jogadas de bolas paradas com seu grupo.

Autuori pretende colocar em campo a base do time que enfrentou o Penãrol (URU) no amistoso realizado na última quarta-feira (25). O treinador ainda possui algumas dúvidas quanto à escalação. O meio campista Nikão vai cumprir suspensão por conta de uma expulsão ainda na Copa Sul Americana de 2015. Thiago Heleno também é dúvida para Paulo Autuori. O zagueiro ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Atlético-PR aguarda a confirmação da entidade para poder contar com o atleta em campo.

Confira a provável escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan (Léo), Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Nicolas (Sidcley); Otávio e Lucho González; Felipe Gedoz, Pablo e Crysan; Grafite.

Colombianos jogarão em lugar hostil

O Millionarios trabalhou durante a semana no CT do Coritiba. Miguel Algel Russo, técnico do time, optou por dar ênfase no trabalho físico. Algumas táticas também foram passadas pelo treinador argentino em solo brasileiro. O clube também realizou um trabalho de reconhecimento de campo no palco do jogo. O gramado sintético e o teto retrátil da Arena da Baixada chamaram a atenção dos jogadores do time colombiano. “Uno de los estadios mas modernos de Brasil”, declarou o clube em seu site oficial.

O Atlético-PR, jogando em casa, tem retorspecto a seu favor. Confira a provável escalação do Millionarios: Vikonis; Palacios, Franco, Figueroa (Cavidad) e Machado; Dominguez, Arango, Duque, Henao e Quiñonez; Del Valle.