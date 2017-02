Jogo Millonarios x Atlético-PR ao vivo em tempo real na Libertadores 2017

Atualiza o conteúdo

Com a vantagem de ter vencido sem tomar gols em casa na partida de ida Millonarios x Atlético-PR ao vivo, na semana passada, o Atlético-PR buscará nesta quarta-feira a classificação para a terceira fase preliminar da Taça Libertadores enfrentando o Millonarios em El Campín, em Bogotá.

Em partida Millonarios e Atlético-PR bastante equilibrada na Arena da Baixada na semana passada, um pênalti convertido por Grafite garantiu a vitória rubro-negra. Depois disso, o time paranaense se defendeu bem e ainda contou com a sorte, ao levar uma bola na trave, para segurar o triunfo.

Jogo Millonarios x Atlético-PR ao vivo

Com o resultado obtido em Curitiba, o Atlético pode empatar ou mesmo perder por um gol de diferença, desde que balance a rede, para se classificar e enfrentar Universitario, do Peru, ou Deportivo Capiatá, do Paraguai.

A principal novidade para o técnico Paulo Autuori é a volta de Nikão, que cumpriu suspensão na ida por ter sido expulso diante do Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana em 2015. Titular absoluto, o meia entrará em lugar de Crysan.

O fator altitude, assunto sempre debatido amplamente no Brasil, não preocupa Autuori, que se disse tranquilo para encarar os 2.640 metros de Bogotá.

"Não há nenhuma preparação especial, estou acostumado a jogar na altitude, trabalhei no Peru, e Bogotá também não é tão alto. Não estamos preocupados com isso, a preparação continua normal dentro do que já tínhamos planejado com bastante antecedência", afirmou o treinador, que ainda não tem à disposição o zagueiro Thiago Heleno. O capitão não foi liberado pela Fifa depois de ter renovado contrato.

Um dos integrantes mais experientes do elenco do Furacão, o meia Lucho González se mostrou confiante na busca pela classificação, mas pregou respeito à equipe colombiana. "A motivação é muito grande sabemos que vamos enfrentar uma equipe que joga bem. As equipes colombianas normalmente têm características particulares de jogo", analisou.

O time de Bogotá terá desfalques importantes. Miguel Ángel Russo não poderá contar com o volante Domínguez nem com o meia-atacante David Silva, ambos machucados. Por outro lado, o treinador descansou seus principais jogadores ao escalar equipe mista na estreia pelo Apertura colombiano, nesta segunda-feira, em que houve derrota para o Independiente Medellín por 2 a 1.

"O Millonarios tem uma boa equipe. É preciso diminuir a margem de erro, não cometer muitos equívocos, porque te custam caro", alertou em relação ao duelo desta quarta.