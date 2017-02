Em jogo de seis gols, Atlético-PR vacila e cede empate ao Deportivo Capiatá no fim

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira fase da Libertadores da América, disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, no dia 15 de fevereiro de 2017.

Atlético-PR e Deportivo Capiatá deram início aos 180 minutos que vão decidir quem continua na Copa Libertadores da América, na noite dessa quarta-feira (15), na Arena da Baixada. Em jogo de ida pela terceira fase da competição continental, as equipes empataram em 3 a 3, onde Felipe Gedoz (duas vezes) e Pablo marcaram para os brasileiros, à medida que Nestor González, Noguera e Alexis González anotaram para os paraguaios.

O próximo jogo acontece na casa do Capiatá, no dia 22 de fevereiro, também às 21h45 (de Brasília). Os paraguaios jogam por um empate de até dois gols (0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2), já que conseguiram sair do Paraná com o placar igual. Ao Furacão, resta a vitória ou outro empate, porém por 4 a 4 em diante. Se o placar dessa quarta-feira se repetir, a decisão vai para os pênaltis.

As equipes disputam uma vaga no Grupo 4 da Libertadores, em que já se encontram Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.

Furacão começa melhor, mas primeiro tempo termina empatado

O relógio não tinha marcado nem dois minutos de bola rolando e o Atlético-PR quase abriu o placar na Arena da Baixada. Felipe Gedoz cobrou falta pela esquerda, e o goleiro Medina precisou gastar sua primeira defesa do jogo para evitar o gol dos mandantes. Depois desse lance, o Furacão seguiu tentando ajustar sua organização ofensiva, mas era barrado pela boa marcação paraguaia.

Se o Atlético não conseguia encontrar o gol com a bola correndo, foi em um lance de bola parada que o torcedor rubro-negro comemorou na Arena. Aos 20 minutos, Pablo tentou mandar a bola para longe e acabou lançando Grafite, que foi derrubado pelo zagueiro González na entrada da grande área do Capiatá. Falta muito perigosa para o Furacão cobrar, que foi perfeitamente executada por Felipe Gedoz no fundo das redes do time paraguaio.

Depois de abrir o placar, o Atlético continuou em busca da conquista de uma boa vantagem em casa. Jonathan cruzou pela direita, a bola passou por toda a área do Capiatá, e Pablo quase conseguiu empurrar para o gol. Aos 34 minutos, Felipe Gedoz arriscou de longe, assustando o torcedor paraguaio, mas a bola passou à esquerda do gol de Medina.

Um minuto depois foi a vez do Capiatá ameaçar a meta de Weverton. Depois que Mendieta alçou a bola na área rubro-negra, Thiago Heleno errou o corte, mandando a redonda nos pés de Irrazábal. O atacante do time paraguaio soltou uma bomba na trave do Furacão, quase chegando ao empate.

Quando o relógio registrava 43 minutos, já caminhando para o fim da primeira etapa, o Deportivo Capiatá igualou o placar na Arena da Baixada. Mendieta subiu bem pela intermediária e cruzou para Bonet, que escorou a bola de cabeça para Noguera só emendar para o gol.

Felipe Gedoz foi um dos grandes nomes do Furacão no jogo (Foto: Foto: Heuler Andrey/AFP/Getty Images)

Atlético sofre gol no fim do jogo e leva empate para o Paraguai

Se o goleiro Medina foi solicitado logo no início do primeiro tempo, na etapa complementar não foi diferente. Aos 3 minutos, Lucho cruzou para Nikão, que mandou contra a meta paraguaia e exigiu uma bela defesa do goleiro adversário. Pouco tempo depois, aos 7 minutos, o Capiatá chegou ao gol da virada na Arena da Baixada, preocupando o torcedor do Furacão.

Em cobrança de falta, a bola chegou até Ledesma na direita, que cabeceou para o meio da área rubro-negra. Nestor González apareceu bem entre os zagueiros brasileiros e marcou o segundo gol do Capiatá no jogo.

Perder em casa não estava nos planos do Atlético, que tratou de buscar o placar. Aos 13 minutos, Gedoz chutou de longe, mas a bola foi desviada dentro da área pelo braço de Paredes. O juiz sinalizou pênalti para o time paranaense, que cobrou com Felipe Gedoz e empatou a partida.

O zagueiro paraguaio que cometeu a penalidade máxima foi advertido com cartão amarelo no lance, e dois minutos depois recebeu novamente a punição, com falta sobre Grafite. O atacante rubro-negro subiu sozinho em contra-ataque, e, quase entrando na área do Capiatá, foi interceptado por Paredes. Com o defensor expulso pelo acúmulo dos cartões, Gedoz foi para a cobrança de falta, mas a bola bateu na barreira.

O Furacão continuou atacando mais, e o torcedor na Arena via, com muita apreensão, o relógio caminhar para o fim do jogo, sabendo que o empate não era o melhor resultado para se ter em casa. Aos 39 minutos, Nikão cruzou na área, Paulo André ajeitou no meio, e Pablo apareceu sozinho para mandar a bola com muita força no meio do gol. Mas o jogo das viradas não acabou por aí.

Em cobrança irregular de escanteio, cuja bola estava à frente da marca indicada, o Capiatá mandou na primeira trave, e Alexis Gonzalez cabeceou para o gol. Com um jogador a menos em campo, o time paraguaio empatou novamente o duelo, aos 44 minutos do segundo tempo.