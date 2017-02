Atlético-PR e Coritiba se unem contra TV Globo e vão transmitir clássico pelo YouTube

Atletiba terá transmissão via YouTube (Foto: Divulgação/Coritiba)

Os torcedores de Atlético-PR e Coritiba assistirão ao clássico de domingo (19), na Arena da Baixada, válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, por uma plataforma diferente. Indignados com a oferta dos direitos de transmissão da TV Globo, os rivais paranaenses uniram forças e decidiram transmitir o dérbi no YouTube pelos canais dos dois clubes, cujo contam com mais de 20 mil inscritos cada.

As diretorias de ambas as agremiações optam pela plataforma virtual de vídeos depois que a emissora ofereceu R$ 1 milhão por três anos de contrato, valor considerado baixo para o vice-presidente do Coritiba, Alceni Guerra.

“Não dava para ver a Globo pagar tanto pelo Gaúchão, Mineiro e outros Estaduais e oferecer o que ofereceram para a gente. Não podemos diminuir a esse ponto, especialmente, se considerarmos que elevaram a fatia para eles e propuseram cortar aqui. Não existe isso”, disparou Guerra, em entrevista ao site ESPN.com.br.

A transmissão de jogos pela internet tem sido uma tendência entre clubes europeus. Por isso, Atlético e Coritiba decidiram transmitir o clássico no YouTube, maior site de compartilhamento de vídeos do mundo. “É um assunto resolvido. A transmissão será feita e tivemos o cuidado de consultar a federação também antes disso”, assegurou o mandatário do Coxa.

Os dois clubes serão os pioneiros dessa iniciativa no Brasil. Ainda não há anúncio oficial, já que acordos burocráticos precisam ser concluídos. O jogo contará com uma equipe de reportagem igual às transmissões de TV: narrador, comentarista e repórteres de campo, para entrevistar os atletas.

“Será, mesmo, via Youtube. É um novo modelo, excelente para cada um dos lados e estaremos fazendo essa experiência no clássico. É uma forma de amadurecer e desenvolver. É um modelo já utilizado com resultados positivos no exterior e que pode vir a ser atraente”, contou o presidente do Furacão, Luiz Sallim Emed, ao ESPN.com.br.

“Não é um produto exatamente explorado, mas uma tendência. Queremos fazer uma análise do que vai acontecer, a receptividade disso, haverá interatividade com os torcedores dos dois times. Será interessante. Um case a considerar”, prosseguiu o cartola atleticano.

Atlético-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (19), às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, valendo pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O Furacão é o décimo colocado, com dois pontos, enquanto o Coxa aparece em quinto, com sete.