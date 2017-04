Jogo Atlético-PR x Coritiba AO VIVO online no Campeonato Paranaense 2017 (0-0)

Boa noite torcedor na VAVEL! Daqui a pouco a bola rola para Atlético-PR x Coritiba ao vivo, na final do Campeonato Paranaense em jogo de ida. Fique conosco aqui na VAVEL Brasil às 16h.

Após a vitória contra o Flamengo, pela Copa Libertadores, o pensamento do Atlético-PR é no primeiro jogo do Campeonato Paranaense neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, diante do Coritiba. O técnico Paulo Autuori deve fazer mudanças em relação ao time do meio da semana.

Na ala direita, o treinador já confirmou a presença do jovem Gustavo Cascardo no lugar do zagueiro improvisado José Ivaldo. Titular, Jonathan ainda está entregue ao departamento médico e fica novamente de fora. Outros setores também sofrerão modificações.

- Vamos ver alguns jogadores que saíram se queixando. Mas a base da equipe vai ser aquela, apenas com alguns refrescos nos setores. Um deles é o Cascardo, mas podem haver também no meio-campo e no ataque - afirmou o treinador.

Na zaga, Thiago Heleno é dúvida por causa do desgaste físico. O zagueiro não treinou nesta sexta-feira e depende de sua melhora para ser escalado. Wanderson é seu substituto natural em caso de veto do DM.

Felipe Gedoz, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória frente ao Fla, será titular pelo Estadual. O experiente Grafite é outro com grande possibilidade de ser escalado como centroavante - assim, Eduardo da Silva pode ser deslocado para o extremo, disputando posição com Douglas Coutinho.

O Atlético-PR deve ir a campo com: Weverton; Gustavo Cascardo, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Nikão, Felipe Gedoz e Douglas Coutinho (Eduardo da Silva); Grafite.