Em busca de sequência positiva, Atlético-PR recebe Vitória na Arena da Baixada

Foto:Francisco Galvão/EC Vitória

A Arena da Baixada recebe no próximo domingo (25) um confronto entre equipes da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Pela 10º rodada, Atlético Paranaense e Vitória duelam, às 16h, buscando dias melhores na competição nacional.

Apenas três pontos separam os dois times na tabela de classificação. 13º colocado com 11 pontos ganhos, o Atlético vai em busca de sua quarta vitória consecutiva para continuar subindo de produção. Figurando a zona de rebaixamento, o Vitória é o 18º colocado e tem 8 pontos conquistados. A equipe baiana, que vem de derrota em casa, tenta seu segundo triunfo fora de seus domínios no campeonato.

O duelo de rubro-negros tem retrospecto equilibrado. Em 36 jogos, foram 16 vitórias do time baiano contra 13 triunfo dos paranaenses. Houveram sete empates. A última partida entre as equipes em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro de 2016, terminou empatada pelo placar de 1 a 1, com gols de Pablo e Diego Renan.

Com o sistema defensivo em destaque, furacão quer continuar sequência positiva

Após três vitórias conquistadas consecutivamente sem sofrer gols, o Atlético Paranaense deu um salto na tabela do Brasileirão. O rubro-negro, que já foi lanterna do torneio, passou a enxerga o pelotão de cima de perto. Almejando continuar a sequência positiva, a equipe recebe o Vitória na Arena da Baixada. Para essa partida, o técnico Eduardo Baptista só terá uma mudança em relação ao time que venceu o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior. Gustavo Cascasdo ganha a vaga de Jonathan, suspenso, na lateral direta.

Apesar da boa fase do sistema defensivo, a parte ofensiva do time vive uma seca de gols. Mesmo assim, Eduardo Bapstista resolveu dar nova chance ao trio Nikão, Douglas Coutinho e Grafite. Para o treinador, é preciso dar sequência aos jogadores. Já que o problema da defesa foi resolvido, agora é a vez de dar atenção ao ataque. O provável time do Atlético para a partida: Weverton; Gustavo Cascado, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rosseto e Lucho González; Nikão, Douglas Coutinho e Grafite.

Para sair do Z-4, Vitória quer segundo triunfo como visitante

Após boa sequência de sete pontos conquistados em nove possíveis, o Vitória tropeçou em casa atuando contra a equipe do Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando recuperação e seu segundo triunfo fora de casa, o rubro-negro baiano tenta surpreender o adversário em Curitiba. Para sair da zona de rebaixamento, além de vencer, o Vitória precisa de uma combinação de outros resultados.

O lateral direito Patric e o atacante André Lima não participaram do último treino no campo da equipe antes da partida e são dúvidas para o jogo de logo mais. O técnico Alexandre Gallo comandou uma atividade visando o aprimoramento de fundamentos como cruzamentos e chute a gol, seguido de um recreativo e o popular rachão. O provável time que vai a campo neste domingo: Fernando Miguel; Leandro Salino, Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia e Gabriel Xavier; David; Neilton e Kieza.