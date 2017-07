Autor de um dos gols, Éderson lamenta chances perdidas do Atlético-PR

Google Plus

(Foto: Marco Oliveira-Site Oficial Atlético Paranaense)

Após o fim da partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, disputada na noite última quarta-feira (5), na Vila Capanema, entre Atlético-PR e Santos o atacante Ederson falou sobre a atuação da equipe e destacou o jogo de volta que acontece no mês que vem.

O atacante afirmou em entrevista coletiva que o resultado não refletiu a partida. “Nosso time jogou bem. O resultado do primeiro tempo foi injusto pela intensidade. Fizemos o gol cedo, tivemos outras oportunidades, como a do Lucho, na trave”

“Temos que levar isso como lição. Com o 3 a 2, acho que temos mais chances. Vai ser difícil, mas temos plenas condições de sermos mais eficientes e sair de lá com a classificação”, ressaltou Ederson que acredita que um rendimento melhor no setor ofensivo possa fazer a diferença na volta.

“No Chile, o time conseguiu uma classificação que ninguém acreditava. Peço para a torcida continuar acreditando. Vamos em busca dessa classificação. Temos plenas condições. Não conseguimos o resultado em casa, mas vamos buscar fora”, finalizou o autor do segundo gol do Atlético-PR.

O foco agora volta-se para o Campeonato Brasileiro. No domingo às 11h o furacão vai até o interior de Santa Catarina para encarar a Chapecoense na Arena Condá. O time paranaense é apenas o 14° colocado, com 14 pontos ganhos.