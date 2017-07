Jogo Atlético-PR x Botafogo AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Botafogo, na Arena da Baixada

Boa noite torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o jogo entre Atlético-PR x Botafogo ao vivo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017

Sobre a grama sintética da Arena da Baixada, criticada por alguns clubes brasileiros. Jair Ventura tratou de tranquilizar os alvinegros:

"Jogar lá é sempre complicado. É um pouco diferente jogar na grama sintética, a bola fica um pouco mais rápida. Mas trabalhamos muito e vamos para pontuar."

Foto: Divulgação/Atlético-PR

O último encontro das equipes foi na Arena da Baixada, na ocasião o dono da casa levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Hernani e dando fim à invencibilidade do técnico Jair Ventura

Escalação provável do clube carioca: Jefferson, Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello, Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo, Marcos Vinicius (Bruno Silva); Rodrigo Pimpão (Guilherme), Roger

Escalação provável do time da casa: Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André, Sidcley; Otávio, Eduardo Henrique, Lucho; Nikão (Cascardo), Douglas Coutinho (Eduardo da Silva), Pablo

Já o treinador do Alvinegro confirmou a ausência de Gatito, que nem viajou com o elenco. Helton Leite sofreu um pequeno acidente no treino e também desfalca. A opção é Saulo como suplete de Jefferson

As únicas mudanças confirmadas na equipe rubro-negra são a volta do zagueiro Thiago Heleno, que fica livre após ter cumprido suspensão, e a ausência do volante Matheus Rossetto, único desfalque por conta de uma lesão.

A sensação no clube da estrela solitária já é diferente, vem de uma vitória diante do Sport após entrar no G-6. O time chegou em Curitiba na tarde da últma quarta-feira

Na última rodada, o Rubro-negro empatou com o líder Corinthians em 2 a 2, acabando com a sequência de Weverton sem tomar gols

Já pelo lado do Furacão, não existe possibilidade de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. No entanto, apenas um ponto e uma posição o afastam do São Paulo, com 15 pontos

Na sexta posição e com 22 pontos, em caso de derrota, o Alvinegro precisa de uma série de resultados nesta quinta-feira (20) para continuar na zona classificatória. Se vencer, se iguala ao Flamengo no número de pontos e ultrapassa o Palmeiras, na quinta colocação

Em situações opostas, o Atlético visa se afastar da parte debaixo da tabela, enquanto o Botafogo quer manter o bom rendimento e a permanência no G-6