Fabiano Soares lamenta empate em casa com Botafogo: "Equipe se propôs a atacar"

Foto: Marco Oliveira/CAP

Atuando na Arena da Baixada, o Atlético-PR não saiu do zero no placar contra o Botafogo na noite desta quinta-feira (20). Com o empate, o rubro-negro chegou a sétima partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. Comandando a equipe pela primeira vez a beira do gramado, o técnico Fabiano Soares lamentou o jogo parado e o fato de não ter uma referência no setor de ataque.

"Uma equipe quis jogar, e a outra não. Tentamos. mas está claro que precisamos de uma referência para finalizar as jogadas. É agradecer a torcida, mas o jogo muito parado. Não conseguimos marcar. Estou contente porque a equipe se propôs a atacar contra outra que esteve p tempo todo atrás. Muitas faltas, não deixavam jogar. Tivemos algumas possibilidades, infelizmente não marcamos", analisou o treinador.

Soares acredita que a vinda de um homem de área pode ser o diferencial que falta para o Atlético Paranaense voltar a vencer na competição. Sem citar nomes, ele está esperançoso com a chegada de Ribamar. O atacante formado no Botafogo, estava no Munique 1860, da Alemanha, e foi anunciado oficialmente pelo furacão na tarde da última quarta-feira.

"Quero uma equipe que jogue pressionando o adversário, que jogue no ataque. As chances que tivemos hoje, não conseguimos concluir por alguns motivos. Mas vejo um futuro mais claro. Os jogadores que estávamos precisando, que era um homem de área, chegou e pode nos dar esse gol que está faltando para conquistar os três pontos.", afirmou.

Em 16º lugar com 17 pontos na tabela de classificação, o clube paranaense volta a jogar no próximo domingo (23), às 19h, novamente na Arena da baixada. O adversário da vez será a Ponte Preta, em duelo válido pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fabiano Soares poderá contar com o atacante Ribamar. O nome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID).