Jogo Atlético-PR x Ponte Preta AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Acompanhe o tempo real de Atlético Paranaense x Ponte Preta ao vivo na VAVEL Brasil. A partida acontece às 19h deste domingo (23), na Arena da Baixada. Até logo mais!

A última partida entre as equipes aconteceu em setembro de 2016. Na Arena da Baixada, a equipe rubro negra venceu os paulistas pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Heleno (duas vezes) e Léo.

No histórico do confronto por Campeonatos Brasileiros, Atlético Paranaense e Ponte Preta se enfrentaram 25 vezes. O furacão leva vantagem com 13 vitórias contra oito triunfos da macaca. Ocorreram quatro empates.

O técnico Gilson Kleina terá dois desfalques certos para a partida contra o Atlético. Emerson Sheik cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionado, Fernando Bob também não joga no domingo. O volante deve ficar pelo menos duas semanas fora da equipe. Ganham chance no time titular o volante Elton e o atacante Claudinho. A dúvida fica por conta de Lucca. Artilheiro da competição com nove gols, ele viajou com o elenco, mas uma gripe pode tirá-lo da partida.

A situação da Ponte Preta não é muito diferente. Após três derrotas seguidas, o time de Campinas chegou aos 18 pontos ao golear o Coritiba, em casa, pelo placar de 4 a 0 e subiu para o 14º lugar na classificação. Agora, a macaca vai em busca de seu primeiro triunfo fora de seus domínios no Brasileirão, para embalar e espantar a má fase.

Os três reforços fizeram um trabalho à parte para aprimorar a forma física no treino da última sexta-feira. Apenas Ribamar fica à disposição de Fabiano Soares para o duelo contra a macaca. Os outros dois atletas ainda não foram inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O furacão também conta com três novidades em seu elenco. O volante Esteban Pavez e os atacantes Lucas Fernandes e Ribamar são os novos contratados do clube. Esteban tem 27 anos e estava no Colo-Colo, do Chile. Formado no Botafogo, Ribamar chega como solução para a seca de gols da equipe rubro-negra. O atacante estava no Munique 1860, da Alemanha, e assinou contrato de um ano e meio com o Atlético. Destaque na temporada de 2016, Lucas Fernandes volta ao clube por empréstimo junto ao Fluminense até o fim deste ano. O jogador teve uma passagem apaga pelo tricolor, onde tem contrato até o fim de 2019.

Para as vagas de Otávio e Eduardo Henrique, os substitutos podem ser Deivid e Matheus Rossetto. O volante Bruno Guimarães é outra opção do treinador. Guilherme e Matheus Anjos disputam vaga de Lucho González no meio. E, caso Jonathan não possa atuar, Gustavo Cascardo entra na lateral-direita..

Após comandar a equipe pela primeira vez a beira do gramado no empate sem gols com o Botafogo, o técnico Fabiano Soares terá alguns problemas para escalar o time que pega a Ponte Preta. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o volante Otávio e o meia Lucho González estão fora da partida. Além deles, o lateral-direito Jonathan e o volante Eduardo Henrique, substituídos por lesão no jogo anterior, serão reavaliados e são dúvidas.

Atual 16º colocado da competição com 17 pontos conquistados, o Atlético Paranaense não vence há cinco rodadas e voltou a conviver com o fantasma da zona da degola, lugar onde esteve no início do Brasileirão. Precisando reagir, o rubro-negro conta com a força da Arena da Baixada pela segunda vez consecutiva em menos de três dias.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Ponte Preta, que acontece neste domingo (23), pela 16º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.