Após derrota em casa para a Ponte Preta, Fabiano Soares diz que jogadores do Atlético-PR estão "no limite"

Foto: (Marco Oliveira/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada. O técnico Fabiano Soares, que comandou o Atlético-PR pela quarta vez - apenas a segunda do banco de reservas -, já sentiu pressão da torcida. O treinador disse que os jogadores “estão no limite”. Isso, segundo Fabiano, tem tirado a tranquilidade dos atletas no momento da finalização a gol.

“Uma situação é que os jogadores estão no limite, porque não ganham. Criamos situações claras, mas não conseguimos fazer o gol. Depois vem às pressas, vem a pressão da torcida, que nos apoiou até quando pôde, mas depois logicamente reclama. Falta um pouco de tranquilidade na hora de meter a bola para dentro”, avaliou o treinador.

A torcida do Furacão não poupou o novo treinador que já ouviu gritos de "burro" e muitas vaias. A torcida criticou o técnico após duas mudanças - Pablo por Eduardo da Silva e Nikão por Felipe Gedoz - e no apito final.

"Está no contrato. Xingar o treinador é normal porque não ganhamos. Merecíamos mais, não fomos capazes de conseguir os três pontos. Quando ela vaia tem razão." disse.

O técnico minimizou as críticas, destacando que a equipe teve mais volume de jogo.

"Estivemos bem no jogo, mas eles (da Ponte Preta) fizeram dois gols. As mudanças são porque tinha que mudar alguns jogadores que não estavam bem e outros estavam cansados. Acho que a equipe melhorou, sinceramente. O problema é que eles estiveram bem, fizeram dois (gols), e estamos nesta dinâmica ruim. A equipe tentou, tentou, e estamos chateados pela derrota, claro", minimizou o treinador.

Com o resultado, o Atlético-PR soma oito jogos sem vitória: são três empates (Chapecoense, Corinthians e Botafogo) e cinco derrotas (Grêmio, Sport, Santos, Cruzeiro e Ponte Preta) por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O Furacão, volta as atenções para a Copa do Brasil. Recebe o Grêmio às 21h45, de quinta-feira, na Baixada, para tentar reverter a vantagem de 4 a 0 conquistada pela equipe gaúcha na partida de ida das quartas de finais.

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, próximo compromisso será contra o Vasco. A partida será válida pela 17ª rodada, ás 20h da próxima segunda-feira(31), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.