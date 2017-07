Atlético-PR enfrenta Grêmio por sonho de reverter larga vantagem gaúcha na Copa do Brasil

É noite de Copa mais uma vez. Atlético Paranaense e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta da fase de quartas de final da Copa do Brasil. A partida ocorre no estádio da Arena da Baixada, em Curitiba, com bola rolando às 21h45. Os visitantes gaúchos possuem larga vantagem ao terem vencido o jogo de ida pelo marcador de 4 a 0. Lucas Barrios anotou duas vezes, Kannemann e Everton fecharam o marcador para o Tricolor gaúcho nos primeiros 90 minutos de decisão.

Para avançar, o Furacão precisa vencer por cinco de diferença ou pelo menos devolver os 4 a 0 para levar aos pênaltis. Improvável? Mas sempre possível, tratando-se de futebol e da principal competição por mata-mata no país.

A missão quase impossível para o Furacão

O Atlético Paranaense segue devendo no Campeonato Brasileiro. Na competição de pontos corridos, o Furacão não consegue desenvolver um futebol vistoso que o coloque na parte de cima da tabela e a briga permanece contra o rebaixamento, quase na virada do turno. Na última rodada, perdeu em casa para a Ponte Preta por 2 a 0, em dois gols do atacante Lucca.

O técnico Fabiano Soares assumiu a equipe há pouco. No jogo de ida diante do Grêmio, o treinador dos paranaenses ainda era Eduardo Baptista, que deixou o comando do time. Fabiano concedeu entrevista após a última derrota questionando a parte física de seus jogadores e afirmou que eles estão atuando no limite.

Para enfrentar o Grêmio, os treinos mais uma vez foram fechados para imprensa, mas a expectativa de escalação é a seguinte: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho; Gedoz (Eduardo da Silva), Douglas Coutinho e Pablo.

A situação pesa pelo fato do Furacão não vencer há um total de oito jogos, com três empates e cinco derrotas na corrida. Precisa, além de voltar a triunfar, tirar essa larga margem de gols em favor dos gaúchos. Precisa colocar no mínimo quatro bolas na rede adversária. Missão difícil para um ataque que já não conta com Grafite, jogador que vinha decepcionando na temporada. A dúvida é entre Felipe Gedoz e Eduardo da Silva, com Douglas Coutinho e Pablo mais à frente como esperança de tentos.

Um Grêmio que espera manter-se com bons resultados fora de casa

Cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Este é o Grêmio fora de casa no Brasileirão 2017, em campanha superior a de muitos mandantes. Longe de Porto Alegre, o Tricolor gaúcho tem anotado gols em todas as partidas. Nas duas últimas pelo Brasileiro, o Grêmio venceu o Vitória por 3 a 1 e empatou com o São Paulo por 1 a 1.

Seguindo suas excursões, o time do técnico Renato Portaluppi para em Curitiba em busca de confirmar a classificação à fase semifinal pelo segundo ano consecutivo. A missão é de evitar os gols sofridos e tentar ser letal. É possível que o técnico gremista poupe titulares em função da maratona de jogos. É um Grêmio que se divide entre a caça ao líder Corinthians no Brasileirão e a Copa do Brasil, sua desejada taça, conquistada em 2016.

O provável Grêmio tem: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel (Bressan), Kannemann e Bruno Cortez (Marcelo Oliveira); Michel e Maicon (Fernandinho); Ramiro, Arthur e Pedro Rocha; Luan.

Como foi poupado diante do Vitória, no outro meio de semana, Luan deve ser presença garantida nessa partida de volta das quartas. O volante e capitão Maicon tem voltado aos poucos, sendo titular diante do São Paulo. Fernandinho tem aparecido bem nas partidas do Brasileirão e é candidato a iniciar entre os 11. Um Grêmio que pode ter alternativas diferentes dentro do grupo, mas que tenta trazer sua essência, com marcação e toque de bola para sair classificado.