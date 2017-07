Jogo Atlético-PR x Grêmio AO VIVO agora na Copa do Brasil (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-PR x Grêmio ao vivo na Arena da Baixada, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Para Michel, é preciso manter a receita que tornou o Tricolor um dos melhores times do Brasil no último ano e reforçou: "É difícil. Claro que a torcida vai comemorar, se garante nesse placar. Mas a gente, como jogador, tem que tomar muito cuidado. Independente do placar ser elástico, a gente tem que entrar em campo com a mesma seriedade, humildade para não ser surpreendido"

O técnico Fabiano Soares fala sobre o desafio contra o Grêmio e a importância de voltar a vencer: "Não vou renunciar a nada. É complicado, mas não impossível. Futebol já viu muitas coisas. A primeira coisa é que temos que reverter essa situação de o Atlético não ganhar. Então, o primeiro objetivo é ganhar o jogo. Se fizermos um gol, logicamente não vamos parar por aí. Vamos tentar o segundo, o terceiro e, seguramente, o quarto gol diante da nossa torcida, que empurra bastante. Não vamos renunciar a nada. Complicado é, mas futebol já viu muitas coisas, então logicamente vamos acreditar."

O Grêmio encerrou na tarde desta quarta-feira (26) sua preparação para a partida. Na atividade, Pedro Geromel, Edilson e Maicon ficaram fora, realizando apenas corridas em volta do gramado. Caso o trio seja preservado por conta do desgaste muscular, Bressan, Leonardo Gomes e Fernandinho são os mais cotados para iniciar a partida.

O Atlético-PR tem pelo menos seis desfalques. Os volantes Bruno Guimarães e Esteban Pavez, o meia Guilherme e os atacantes Ederson e Ribamar não estão inscritos na Copa do Brasil. E o meia-atacante Nikão está suspenso. Além disso, o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno - fora do treino desta quarta-feira - devem ficar fora.

Os gaúchos podem até perder por 3 a 0 que garantem classificação à semifinal. Se o Atlético-PR devolver a goleada, a decisão vai para os pênaltis. Mas, se o Grêmio fizer um gol, o adversário terá de marcar outros seis.

Veja os gols do primeiro jogo das quartas de final entre Grêmio x Atlético-PR



No primeiro jogo entre as equipes na competição, o Grêmio atropelou o Atlético-PR por 4 a 0, na Arena do Grêmio. Com dois gols de Lucas Barrios, um de Everton e um do Kannemann.

O Grêmio também por disputar a Libertadores, entrou na competição nas oitavas de final, onde enfrentou o Fluminense. Na Arena do Grêmio, vitória do Tricolor por 3 a 1. No jogo de volta, no Maracanã, outra vitória do Grêmio, por 2 a 0. E assim encarar o Furacão.

O Atlético-PR por disputar a Libertadores ingressou na Copa do Brasil nas oitavas de final, onde enfrentou o Santa Cruz. No Estádio do Arruda, empate por 0 a 0. Na partida de volta, na Arena da Baixada, vitória do Furacão por 2 a 0. Passando para as quartas de final, onde enfrenta o Grêmio.