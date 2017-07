Fabiano Soares cobra mais empenho do Atlético-PR: "Temos que jogar 90 minutos"

Google Plus

O Atlético Paranaense voltou a ser derrotado pelo Grêmio pela Copa do Brasil 2017. O Furacão já havia perdido a partida de ida em Porto Alegre por 4 a 0. Em casa, o Atlético chegou a abrir o placar, mas acabou cedendo a virada para 3 a 2 e acabou sendo eliminado da competição.

Fabiano Soares, técnico do Atlético-PR acredita que o time se desorganizou após o primeiro gol sofrido, e que isso acabou sendo fundamental para a derrota em casa, confira:

“Após o gol, deixamos de ser equipe, começamos a desorganizar. A equipe, no início, fez um grande jogo como equipe. É uma equipe jovem, que passa uma situação difícil. Temos que ser equipe do início ao fim, senão pode levar um revés que pode custar caro. Até o gol deles, a equipe foi superior ao Grêmio. Depois, deixamos a desejar em termos de organização por querer fazer a guerra por conta própria”, avaliou o treinador.

Mesmo precisando golear para seguir na Copa do Brasil, o treinador do Furacão escalou uma equipe mista para a partida. Segundo Fabiano Soares, as alternativas foram por conta de suspensão e condicionamento físico.

“Tínhamos problemas de suspensão e alguns problemas físicos da equipe que entrou. Tomamos um gol bastante evitável. Tentou fazer a guerra por sua conta. Aí aparecem as carências. No segundo tempo, até melhoramos, mas, depois do segundo gol, aí deixamos de ser equipe”, explicou o treinador.

O treinador também cobrou mais regularidade de sua equipe. Segundo ele, é necessário jogar bem os 90 minutos.

“A gente sempre quer o melhor. Se a equipe está bem, vamos pedir mais para melhorar. Quero que o Atlético jogue cada dia melhor. Jogamos parte do jogo bem. Temos que jogar 90 minutos. Estamos tentando com trabalho”, finalizou o comandante Rubro-Negro.

Agora o Atlético-PR concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (31) fora de casa diante do Vasco em partida válida pela 17ª rodada da competição. O duelo está marcado para o estádio Raulino de Oliveira, às 20h.