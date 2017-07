Goleiro Weverton lamenta eliminação para o Grêmio: "Quando a fase é ruim, é assim"

Foto: Alexandre Schneider / Getty Images

Na noite desta quinta-feira (27), o Atlético-PR somou mais uma derrota em casa, igualando o recorde de 2011, quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena da Baixada, o Furacão perdeu de 3 a 2 para o embalado Grêmio, sendo eliminado da Copa do Brasil. No placar agredado, 7 a 2. Um vexame. Com o resultado, o Atlético chegou a nove jogos sem vencer.

O Atlético-PR, agora, soma nove vitórias, oito empates e sete derrotas, tendo um aproveitamento de 48%. No ano passado, ele conseguiu sair vencedor em 21 oportunidades, empatado cinco jogos e perdendo apenas três. Somando um ótimo aproveitamento de 78%. Ainda lhe restam 11 jogos como mandante nesta temporada.

Goleiro titular do inédito título olímpico da seleção brasileira, Weverton comentou sobre o revés para o Grêmio, mostrando-se bastante triste pela eliminação, que já era prevista devido ao resultado do primeiro confronto entre as equipes.

"Lutamos. Infelizmente são erros individuais bobos que cometemos. Quando a fase é ruim, não pode errar. No segundo gol do Grêmio, ele chutou todo errado, a bola subiu e entrou. Quando a fase é ruim, é assim. Tem que aproveitar o máximo a fase boa. Estamos sofrendo. Tem que ter paciência, sabemos que a cobrança é grande. Vamos ter tranquilidade. Tudo é aprendizado."

Já o meia Felipe Gedoz, que já no fim do jogo cobrou uma linda falta e marcou o segundo gol da equipe, também demonstrou o mesmo sentimento, de decepção.

"São momentos, né? Infelizmente, o futebol te dá esses momentos ruins e momentos bons, assim como no começo do ano.", afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Agora, o Furacão terá o Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores para disputar e focar suas atenções. Já na segunda-feira (31), às 20h, pelo torneio nacional, a equipe volta a campo, onde irá enfrentar o Vasco, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.