Jogo Atlético-PR x Avaí AO VIVO agora pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

18' Cartão amarelo para Matheus Rossetto.

13' Lucas Fernandes é acionado pela direita, livre ele avança e chuta cruzado, a bola passa na frente da área e sai pela linha de fundo.

10' Atlético tenta a resposta. Nikão avança com liberdade e arrisca o chute de fora da área no meio do gol. Douglas encaixa a bola.

09' QUASE O PRIMEIRO! Em jogada individual de Joel pela direita, o atacante levanta na área, a bola sobra para Leandro Silva. Após o chute mascado ela ainda sobra para Romulo que finaliza em cima da marcação. Pressão do Avaí!

08' UUUUUUUUUUUUUUUH! A primeira chegada perigoda do jogo foi do Avaí. Júnior Dutra recebeu pela esquerda e arriscou chute colocado. A bopa passou perto do travessão!

07' No ataque do Avaí, Leandro Silva repete a jogada do seu adversário. Tiro de meta para Weverton.

06' O atacante Guilherme avança pela direita, chega a linha de fundo mas erra o cruzamento.

05' Gustavo Cascardo tenta o cruzamento, mas a bola fica com Capa, que recebe falta de Lucas Fernandes logo após o domínio.

03' Sidcley tenta achar Ribamar na área. A zaga do Avaí afasta a bola para longe.

02' Nikão avança pela esquerda mas é desarmado por Júnior Dutra. Lateral pro Atlético.

01' Joel ganha a dividida com Thiago Heleno e tenta o cruzamento para área. A zaga do furacão afasta.

COMEÇA O JOGO!

Times em campo. Hino Nacional sendo executado.

Em instantes a bola vai rolar na Arena da Baixada.

Escalação do Avaí: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião e Pedro Castro; Junior Dutra, Romulo e Joel.

Escalação do Atlético Paranaense: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Esteban Pavez, Matheus Rossetto, Nikão, Guilherme e Lucas Fernandes; Ribamar.

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Atlético Paranaense x Avaí ao vivo acontece às 19h30 desta quinta-feira (3). Acompanhe o tempo real online conosco. Até logo mais!

O histórico do confronto mostra bastante equilíbrio entre as duas equipes. No Brasileirão foram nove partidas disputadas, com quatro vitórias para cada time e um empate. O último duelo aconteceu em novembro de 2015, também na Arena da Baixada e pela primeira divisão. O furacão levou a melhor vencendo pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Walter e Sidcley, Anderson Lopes descontou para o Avaí.

Segunda opção do treinador para a vaga de Juan, o volante Luan deve começar a partida no banco de reservas. A opção pelo jogador seria por um esquema mais cauteloso. Porém, com a necessidade da vitória e de melhora no poderio ofensivo, já que o Avaí é o time que menos marcou gol no Campeonato Brasileiro (foram apenas 10 bolas na rede anotadas), a tendência é que a equipe vá para cima do adversário fora de casa.

O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com um dos principais jogadores da equipe. Expulso na partida contra o Palmeiras, Juan não joga contra o furacão. Durante a semana, Claudinei testou um time mais ofensivo, implementando assim um esquema com três atacantes. E confirmou a entrada de Romulo na vaga do meia. O zagueiro Fagner Alemão se lesionou ao final do treinamento e sua escalação não é dada como certa. Caso não possa atuar, Airton será titular ao lado de Betão.

Jogando uma 'partida de seis pontos' o Avaí vai a Curitiba querendo se recuperar do revés para o Palmeiras na rodada anterior. 18º colocado com 17 pontos conquistados, o leão está a três pontos do rival desta quinta-feira e considera a vitória crucial na luta para escapar da zona de rebaixamento.

Outro que pode ser ausência é o atacante Douglas Coutinho, o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais, não atuou na partida anterior e ainda é dúvida para o duelo. O argentino Lucho González deve permanecer no time.

Para a partida de logo mais, o técnico Fabiano Soares deverá manter a base do time que venceu o jogo contra o Vasco. Soares treinou com três dúvidas. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno dependem de liberação do Departamento Médico do clube para atuar. Caso não estejam à disposição, Gustavo Cascardo e Wanderson permanecem como titulares.

O Atlético Paranaense encerrou um jejum de seis jogos sem vitória na rodada anterior do Brasileirão. Visitando o Vasco, o rubro-negro venceu pelo placar de 1 a 0 ( gol de Ribamar) e conseguiu respirar na competição nacional. Agora, o desafio é voltar a vencer sob seus domínios. A equipe paranaense é a 15º colocada com 20 pontos ganhos, e está apenas a um ponto do Coritiba, primeiro time a figurar a zona de rebaixamento.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Atlético Paranaense x Avaí ao vivo pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo acontece na Arena da Baixada, nesta quinta-feira (3), às 19h30.