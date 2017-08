Após nova eliminação do Atlético-PR, Paulo André mira volta por cima no Brasileiro

Foto: Bruno Baggio / Atlético Paranaense

Na noite desta quinta-feira (10), o Atlético Paranaense foi eliminado pelo Santos, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Libertadores. Após perder em casa, no Estádio Durival Britto e Silva, pelo placar de 3 a 2, O Furacão voltou a Santos para tentar reverter o placar. Apesar de pressionar o time paulista, a equipe do Fabiano Soares não conseguiu marcar gols, e perdeu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. O zagueiro Paulo André lamentou as chances perdidas.

“Faltou converter as chances em gol. Se tivesse feito o primeiro gol, provavelmente teríamos passado. Estávamos muito melhores da partida. A única chance que o Santos teve, converteram com qualidade”, disse após a partida.

A equipe catarinense soma a segunda eliminação, a primeira para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, com o placar agregado de 7 a 2 para os gaúchos. E agora para o Santos pela Libertadores.

Apesar de toda a fase, o Atlético Paranaense vem de três vitorias seguidas na Séria A do Campeonato Brasileiro. Em cima do Vasco, Avaí e Palmeiras. Mostrando uma grande melhora de rendimento tanto defensiva como ofensiva. Como foi no jogo contra o Santos, que mesmo fora de casa, pressionou o rival, e demonstrou grande perigo ao adversário.

Mesmo com a derrota o meia-atacante Guilherme fez questão de ressaltar o bom desempenho da equipe: “Fizemos um jogo como esperávamos. O Vanderlei, além de estar em um grande momento, contou bastante com a sorte. Tivemos uma finalização na trave e uma bola tirada em cima da linha. Então tivemos uma superioridade boa”

Restou para o Rubro-Negro uma reação maior no Brasileiro. Na saída de campo, após a partida, Paulo André projeta dar a volta por cima: “Fica agora a esperança de um grande segundo turno do Campeonato Brasileiro”

Agora o Furacão retorna a Curitiba, onde enfrenta o Bahia, na Arena da Baixa. Partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, rodada que inicia o returno da competição. A equipe catarinense está na oitava posição com 26 pontos, com uma vitória, pode chegar ao G-6.