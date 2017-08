Nikão comemora atuação do Atlético-PR: "Tivemos as melhores oportunidades"

Foto: Divulgação / Grêmio

Na manhã deste domingo (20), o Atlético Paranaense visitou o Grêmio e empatou no placar de 0 a 0 em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem gols, foi uma partida com boas oportunidades para os dois times. Mas na visão no meio-campista Nikão, o Furacão desperdiçou mais.

“A gente conseguiu dentro do que a gente queria, tivemos as melhores oportunidades. Eles só foram ter oportunidade no segundo tempo, com a jogada individual do Everton. O time está de parabéns. Por mais que seja uma equipe alternativa (do Grêmio), o time, em termos táticos, se portou bem. Então, este ponto, lá na frente, vai ser muito importante”, destacou Nikão.

Em relação a números de jogo, o camisa 11 tem razão. O Atlético Paranaense finalizou 14 vezes a gol, contra apenas sete do Grêmio. Nas melhores chances, em destaque os lance de Sidcley, Guilherme e Ederson, todos pararam no goleiro Paulo Victor. Mesmo sem a vitória, os jogadores do Furacão comemoram o ponto fora de casa, na Arena do Grêmio.

“Nos posicionamos bem, fizemos o que o professor pediu, criamos chances e tivemos chances de sair com a vitória daqui. Mas este pontinho fora é para comemorar. Não perder ponto é muito importante no Brasileiro”, afirmou o atacante Ederson.

Jogando contra um time com uma formação reserva, o clube paranaense que mirava o G-4, só conquistou um ponto e continuou na 6ª posição com 30 pontos. Agora o Atlético Paranaense viaja ao Rio de Janeiro e encara o Flamengo, no Estadio Luso-Brasileiro, no próximo domingo (27), às 16h pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.