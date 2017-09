Jogo Atlético-PR x Fluminense AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Torcedor, fique conosco! O duelo começa às 16h na Arena da Baixada, e você acompanha tudo o jogo Atlético-PR x Fluminense ao vivo, lance a lance, na VAVEL Brasil. Até já!

A arbitragem do confronto fica por conta de Raphael Claus (SP). Ele terá como assistentes Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo, ambos também paulistas.

''Nunca no ano nos chegamos a 48 horas para um jogo com o CK (índice de desgaste físico, medido pela fisiologia do clube) tão alto. Nós não vamos priorizar competição, mas na vida é melhor perder um jogador em uma partida do que em quatro ou cinco em outra. Os jogadores é que vão se escalar'', afirmou o comandante tricolor.

DESFALQUES DO FLU!

Os zagueiros Henrique e Renato Chaves, considerados titulares, estão machucados. Com isso, os jovens Frazan e Nogueira formam novamente a dupla titular. No meio, o volante equatoriano Orejuela sequer viajou com a delegação por conta de dores na coxa esquerda. Sendo assim, Marlon Freitas e Sornoza disputam posição, mas a tendência é que o primeiro seja o escolhido.

O técnico Abel Braga encontrou dificuldades para montar o time que encara o Atlético-PR neste domingo. Com poucos dias de treino, já que a equipe jogou quinta-feira (14) contra a LDU pela Copa Sul-Americana, o comandante conviveu com as adversidades, principalmente no setor defensivo.

O zagueiro Paulo André foi poupado dos treinos e não tem sua escalação confirmada. Caso Paulo André não jogue, Vanderson é o mais cotado para formar dupla de zaga com Thiago Heleno. No meio campo, Sidcley herda vaga de Lucas Fernandes. Por fim, no ataque, há um mistério para compor o setor de ataque do Furacão: Ribamar ou Ederson.

"Não vou ficar lamentando a ausência do Guilherme e vamos aguardar por esses outros jogadores. Mas tenho que confiar em quem tenho aqui. Todos já demonstraram qualidade e estão no Atlético porque são atletas de grandes equipes. Temos jogadores que podem suprir qualquer ausência. O Fluminense é um todo. Uma equipe forte, ainda mais com o Abel Braga Fui jogador dele e é um treinador que propõe o jogo. Vamos ter mais dificuldades do que no último jogo, porque será uma equipe que também vai nos atacar'', afirmou o técnico do Furacão.

BAIXAS NO ATLÉTICO!

O técnico Fabiano Soares não poderá contar com o meia-atacante Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Lucas Fernandes, que jogou no Fluminense no início da temporada, também é desfalque devido a questões contratuais.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR leva uma pequena vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 40 jogos, com 17 vitórias paranaenses, 14 triunfos tricolores e nove empates. No quesito gols marcados, ambos marcaram 53.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileiro. Pela quinta rodada, Fluminense e Atlético-PR ficaram apenas no empate em 1 a 1, no Maracanã. Reginaldo e Pablo marcaram os gols do confronto. O Furacão, aliás, naquela ocasião era comandado pelo Eduardo Baptista, antecessor de Fabricio Soares.

O Furacão está na nona colocação, com 31 pontos conquistados até agora. Já o tricolor carioca aparece duas posições abaixo, no 11º lugar da tabela, também com 31 pontos.

