Fabiano Soares rasga elogios ao Atlético-PR após vitória diante do Flu: "Time vem jogando bem"

O Atlético-PR venceu de virada o Fluminense pelo placar de 3 a 1, em partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, Furacão desperdiçou muitas chances e acabou vendo Henrique Dourado, artilheiro do campeonato, marcar no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Felipe Gedoz, de falta, empatou a partida, Ribamar colocou o time paranaense a frente do placar e, aos 45', Jonathan deu números finais ao jogo.

O técnico Fabiano Soares viu com bons olhos a partida feita pela sua equipe e elogiou o apoio da torcida. "O Atlético jogou um bom jogo, vem jogando bem, mas infelizmente a bola não vinha entrando. A equipe jogou simples e compactada, melhoramos e conseguimos a virada. Parabéns à torcida, que nos embalou".

Após sequência de um empate com Grêmio e derrota para o Flamengo, voltar a vencer deixou o treinador mais aliviado. "Temos tranquilidade pra trabalhar, torcida está feliz. Acho que estamos jogando bem e nos da tranqulidade para seguir propondo a mesma filosofia, tentar ganhar os próximos jogos".

"Não gosto de pensar mais lá na frente, se vamos pegar G4 ou G6. O mais importante é ir jogo a jogo, e agora temos o Santos pela frente", disse o treinador. O Atlético PR enfrenta a equipe santista no próximo sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.