Jogo Atlético-PR x Atlético-MG AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão 2017, a ser disputada na Arena da Baixada.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-PR x Atlético-MG ao vivo na Arena da Baixada, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMA PARTIDA!

No primeiro turno do campeonato, as equipes se enfrentaram na Arena Independência e o Atlético-PR venceu por 1 a 0.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

No Brasileiro Unificado foram 45 partidas disputadas pelas equipes. O Furacão e o Galo empatam no número de vitórias: 18 para cada uma, sendo nove empates.

DE OLHO NA TABELA!

O Atlético-PR soma 34 pontos e está na oitava posição. Os visitantes têm 31 pontos e estão em 12º lugar.

JEJUM DE GOLS!

São nove jogos e pelo menos 76 dias sem Fred balançar as redes adversárias. O maior jejum do artilheiro foi em 2010 quando ficou 128 dias sem marcar. A temporada ficou marcada por uma série de lesões e o jogador ficou afastado dos gramados.

FALA, OSWALDO!

Novo treinador do Galo, Oswaldo de Oliveira garantiu o retorno de Robinho na equipe titular. “Robinho vai ser titular neste jogo. Jogador que eu confio, que conheço. Sei bem das qualidades e acho que ele tem muito a dar para o Atlético-MG”, disse.

PLANO B!

O atacante Nikão sentiu dores na última partida contra o Santos e não treinou durante a semana. Fabiano Soares não entrou em detalhes, mas já pensa em outra solução. "O Nikão teve um problema, está se recuperando, temos dois dias de treinamento e tem uma boa possibilidade de ele começar jogando. Se não começar, temos o plano B, sem nenhum problema. O importante é que o Atlético saia com uma grande equipe no domingo e tente superar um adversário complicado", avaliou.