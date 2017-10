Em jogo de dois pênaltis, Atlético-PR leva a melhor sobre o Sport na Arena da Baixada

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo realizada no domingo (22), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-PR e Sport se enfrentaram, nessa tarde de domingo (22), na Arena da Baixada, em jogo que valia muito para as duas equipes. Com gols de Lucho Gonzalez e Gedoz, o Furacão venceu por 2 a 1. O gol dos visitantes foi marcado de pênalti por Diego Souza.

Com o resultado, o Atlético-PR conseguiu subir para a nona posição, com 41 pontos, ficando a oito de diferença para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O foco agora é o G-7 e uma vitória contra a Chapecoense, no próximo sábado (28), novamente em casa será essencial para esse objetivo.

Já o Sport, segue sua sina de lutar contra o descenso. O time amargou mais uma derrota fora de casa e agora fica na 15º posição, podendo cair mais uma se a Ponte vencer o Avaí. Agora o Leão encara o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-americana, competição onde vai bem. A partida acontece quinta (26), na Ilha do Retiro.

Atlético-PR domina um primeiro tempo sem gols

Sem poder escolher adversário, o Sport começou o jogo contra o Atlético-PR indo para cima. Apesar de nos primeiros dois minutos, o time ter errado diversos passes, chegou com perigo logo aos 3’. Rithely lançou Mena na lateral-esquerda, ele viu Diego Souza chegando na área e cruzou bola rasteira. Diego, de primeira bateu forte, em bola que saiu assustando o goleiro Weverton.

Vendo a postura do Leão, o Furacão tentou equilibrar o jogo, mas esbarrava na forte marcação do meio-campo leonino, com Patrick sendo o grande responsável por desarmes. Por isso, o time paranaense recorria a cruzamentos. Primeiro, com Thiago Heleno, que não conseguiu alcançar e depois com Douglas Coutinho, que sozinho, cabeceou para um verdadeiro milagre de Magrão.

Após essa chance, o Atlético cresceu no jogo, explorando os muitos erros de passe do Sport, que tinha imensas dificuldades de chegar à frente. Guilherme, Ribamar e Lucho Gonzalez faziam muitas triangulações que dificultavam que os jogadores do Sport acompanhassem. A resposta rubro-negra não ofereceu perigo ao arqueiro do Furacão, no chute de Anselmo que saiu por cima do gol, após rebote de bola levantada na área.

Aos 26’, ótima chegada do time da casa. Nikão recebeu no meio e deu de calcanhar um lindo passe para Ribamar, que com velocidade levou e bateu de fora da área, assustando muito o goleiro Magrão. No final do primeiro tempo, a última chance. Henríquez falhou feio e deixou no pé de Guilherme dentro da área. Para a sorte dos pernambucanos, o meia bateu mal e Magrão encaixou sem problemas.

Furacão define no final com gol de pênalti

O início do segundo tempo foi movimentado, com o Sport chegando primeiro em um contra-ataque armado por Rithely que chegou até Patrick que cruzou bem. A bola passou por André e sobrou para Osvaldo, que dominou no peito e bateu muito mal, perdendo grande chance de abrir o placar na Arena da Baixada.

Se o time pernambucano não fazia, o Atlético-PR não perdoou. Após cruzamento, Durval cabeceou e caiu, a bola ficou com Ribamar que, de joelho, ajeitou para Lucho Gonzaléz. O argentino pegou a bola quicando e bateu de primeira, sem chances para Magrão. Logo depois do gol, nova chance do Furacão. Zé Ivaldo recebeu sozinho na área e cruzou rasante, Ribamar se esticou todo, mas não conseguiu alcançar, mesmo com Magrão batido.

Precisando do resultado, Vanderlei Luxemburgo acionou Rogério no lugar de Anselmo e a substituição logo deu resultado. O atacante partiu para cima e foi derrubado para Zé Ivaldo. Sem hesitar, o juiz apontou para a marca do pênalti. Na batida, Diego Souza deslocou Weverton e empatou o jogo no Paraná.

Com o gol, o Sport cresceu no jogo, tentando a virada. Ela quase veio quando André recuperou bola perto da área e lançou Rogério na ponta. O atacante tinha opção de passe, mas encheu o pé, Diego Souza ainda tentou alcançar em vão, mas a bola acabou saindo muito perto do gol.

No final da partida, novo vacilo rubro-negro que custou caro. Gedoz recebeu na frente da área, colocou velocidade no lance e foi derrubado por Rithely, mesmo com Mena chegando para fazer a cobertura. O próprio Gedoz bateu e fez, decretando o placar final, que fez o Atlético-PR respirar aliviado e afastar de vez as chances de rebaixamento.