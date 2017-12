Artilheiro da Série B, Bérgson é contratado pelo Atlético-PR

Atacante foi apresentado na tarde dessa terça-feira (12) (Foto: Mauricio Mano / Site Oficial CAP)

Em 2017, o Atlético-PR teve dificuldades para encaixar jogadores na posição de centroavante. Tanto que o time fez apenas 45 gols, ficando como um dos sete piores ataques do Campeonato Brasileiro. Para resolver esse problema, o Furacão resolveu contratar o atacante Bergson, de 26 anos, que jogou durante todo o ano pelo Paysandu.

Bergson, que tinha propostas de diversos clubes do futebol brasileiro, como Vasco e Botafogo, foi artilheiro tanto no Campeonato Paraense, com 11 gols, quanto na Série B do Campeonato Brasileiro, com 16. Ele chega ao Furacão com o contrato válido até 2019. Em entrevista ao site oficial do clube, ele esclareceu o motivo pelo qual escolheu jogar pelo Atlético-PR, em meio a tantas propostas.

“Quero deixar claro que foi escolha. Tive várias outras opções, mas pesou o fato do Clube honrar com seus compromissos, ter uma estrutura fora da realidade e uma equipe muito competitiva. Aqui, o atleta pode se sentir bem e se preocupar apenas em desenvolver o futebol”, afirmou o atacante.

Cria da base do Grêmio, o atacante teve passagem por diversos clubes do futebol brasileiro, além do período que jogou na Coréia do Sul, por Suwon e Busan. Em uma fase diferente da carreira, ele deve ter mais oportunidades, já que em todas as vezes que disputou a Série A, fez poucos jogos. Por isso, o jogador tem consciência do desafio de jogar em um clube como o Atlético.

“Essa responsabilidade não tem como negar. A partir do momento em que você veste essa camisa, ela tem um peso enorme. Mas o que fiz neste ano me dá mais motivação. Com responsabilidade pelo ano que fiz, mas feliz e motivado para dar a resposta”, finalizou.