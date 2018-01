Favorito no Grupo 2, Atlético-PR encara Rio Preto-SP na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Contando com o favoritismo no Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, o Atlético-PR encara o Rio Preto-SP, na próxima quarta-feira (3), às 16h, em confronto que acontecerá na Arena Plínio Amorim, na cidade de Votuporanga, em São Paulo. Será a estreia do time paranaense na competição em que ainda terá pela frente as equipes do Votuporanguense, donos da casa e o Timon-PI.

Furacão pronto pra estreia

O Atlético-PR encerrou sua preparação para Copa São Paulo de Futebol Júnior. A delegação rubro-negra embarcou na última segunda-feira (1ª) para Votuporanga (SP), onde disputará a primeira fase da Copinha. Para a competição, o Furacão vai contar com 20 atletas, com média de idade de 17,8 anos, e será treinado pelo técnico Marcão, ex-jogador do clube.

Um dos destaques da delegação atleticana é o zagueiro Lucas Halter, de 17 anos, que defendeu a seleção brasileira no mundial Sub-17 e no Sul-Americano no ano passado. Apesar disso, o técnico Marcão deve escalar, pelo menos no primeiro jogo, uma defesa com jogadores que já atuaram na Copa São Paulo em 2017. Halter falou sobre a expectativa de disputar a competição.

“A minha expectativa é muito grande. Apesar de contarmos com um grupo novo, estamos confiantes e não tenho dúvidas que vamos fazer um excelente trabalho na Copa São Paulo“, disse Halter ao site oficial do clube.

Nessa terça-feira (2), Marcão realizou o último treino de preparação para a estreia. Apesar de não ter definido a escalação, ele não deve fugir do que colocou em campo nos amistosos contra Joinville e Brusque, indo a campo com: Bento; Léo, Daniel, Jhonatan e Marcel; Christian, Estefano, Jáderson, Julian e Vitor Naum ; Marcelo.

Rio Preto foca na revelação

O técnico do Rio Preto, João Santos, decidiu utilizar na Copinha a equipe sub-17, muito pelo fato do convite para a competição ter chegado de última hora. Mesmo admitindo que a classificação será difícil, ele citou o fator revelação como importante na disputa do torneio.

"É uma garotada nova, em um campeonato que ele pode não dar a classificação, mas pode revelar. Por ser uma equipe nova, pode ter uma revelação. A diretoria tá ciente que, conforme veio o convite em cima da hora, nós não tínhamos atletas de sub-20. Podemos correr um risco, mas é um risco bom", frisou.

Confira a lista de relacionados:

1) Bruno Leite

2) Christian

3) Daniel

4) Danilo

5) Estefano

6) Gabriel

7) Geovane

8) Jáderson

9) Jhonatan

10) João Victor

11) Julian

12) Juliano

13) Léo

14) Lucas Halter

15) Marcel

16) Marcelo

17) Marcos Vinícius

18) Thiago

19) Victor Emanuel

20) Vitor Naum

Em busca da segunda vaga

Nesta quarta-feira (3), Votuporanguense e Timon-PI se enfrentam na Arena Plínio Amorim, na cidade de Votuporanga em São Paulo, às 14h, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo é essencial para a pretensão das duas equipes, já que o Atlético-PR, semifinalista do último Campeonato Brasileiro Sub-20, também faz parte do grupo.