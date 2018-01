Sem acerto com Seedorf, Atlético-PR anuncia Fernando Diniz como novo treinador

Treinador terá sua chance em um time da primeira divisão (Foto: Rodrigo Alves/Audax)

Nesta quarta-feira (3), o Atlético-PR anunciou oficialmente Fernando Diniz como novo técnico para 2018. Além da função de treinador, Fernando assume também a de coordenador técnico geral. Eduardo Barros será o seu auxiliar-técnico.

Toda essa negociação partiu após a demora do holandês Clarence Seedorf, que até então era o principal nome para capitanear o barco rubro-negro. Com a insatisfação depois do atraso na resposta, a diretoria do Furacão partiu para um plano B e acertou com o treinador. O convite da diretoria do Atlético-PR surpreendeu até os próprios comandantes do Guarani-SP que contavam com o treinador para iniciar os trabalhos visando a Série A2 do Campeonato Paulista.

Aos 43 anos, Fernando Diniz terá a sua primeira oportunidade de trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico iniciou a carreira em 2009, no Votoraty, time do interior de São Paulo. Depois comandou Paulista, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Guaratinguetá, Paraná Clube, Oeste e Audax.

Na passagem por esse último, em 2016, arrancou muitos elogios ao ser vice-campeão estadual daquele ano apresentando um futebol cativante, com a posse da bola, jogadores tabelando e indo para cima dos adversários. Porém, em 2015 já tinha surgido com essa forma de trabalhar e ganhou uma chance no Paraná Clube na Série B, onde não foi tão bem. Em 17 jogos, somou seis vitórias, três empates e oito derrotas.

Na última temporada, voltou ao comando do Audax e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Em 12 jogos, conquistou apenas duas vitórias, três empates e sete derrotas. Em julho, acabou deixando o clube em busca de novos desafios e acabou acertando com o Guarani, em dezembro.

Diniz chegou a Curitiba na manhã desta quarta-feira(3) seguindo direto para o CT do Caju, onde conversou com o presidente do Conselho Deliberativo do Furacão, Mario Celso Petraglia. Fernando deve se apresentar ao elenco na quinta-feira(4), quando o time principal inicia a pré-temporada.

Com a decisão da diretoria em que o Campeonato Paranaense será disputado com a equipe sub-23, com Thiago Nunes, Diniz deve assumir apenas o comando do time principal, que disputará Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro em 2018.