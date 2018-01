Vencedor do Bola de Prata, Thiago Carleto chega para reforçar Atlético-PR

(Foto: Miguel Locatelli/Site Oficial)

O lateral-esquerdo Thiago Carleto foi oficializado como novo reforço do Atlético-PR para a temporada. Vindo do rival Coritiba, Carleto foi escolhido eleito o melhor lateral-esquerdo no Campeonato Brasileiro 2017 pelo prêmio Bola de Prata ESPN e chega para reforçar o Rubro-Negro nesta temporada.

No brasileiro do ano passado, Thiago Carleto se destacou com suas assistências pelo Coritiba. Foram oito assistências e dois gols marcados em 21 jogos, sendo o quarto melhor garçom do Campeonato. "Estou muito contente. Esta escolha foi a melhor. Desde já, posso garantir isso. O jogador, acima de tudo, tem que se sentir bem com aquilo que ele faz. Com certeza, estou no melhor lugar do Brasil e que vai me dar totais condições de exercer o meu trabalho dentro de campo”, destacou o lateral ao Site Oficial.

Carleto é o segundo reforço confirmado pelo clube. O atacante Bergson foi o primeiro reforço oficial do Rubro-Negro. Além deles, o zagueiro Emerson Silva, ex-botafogo, e o volante Pierre, ex-Atlético-MG, estão muito próximos de fechar com o Furacão. Atletas já passaram pelos exames médicos e só aguardam a oficialização por parte do clube. Diferente de Carleto, Emerson e Pierre chegam para atuar no Paranaense. Caso tenham um bom desempenho, devem se juntar ao elenco principal.

O elenco principal do Atlético-PR já realiza sua pré-temporada e se prepara para disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. “Posso dizer, pelas contratações que têm sido feitas e pelo grande treinador que é o Diniz, que o nosso time tem totais condições de brigar por títulos. Vamos trabalhar bastante”, concluiu Thiago Carleto.