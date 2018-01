Guarani-SP x Atlético-PR AO VIVO online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 2018, À SER REALIZADA ÀS 16H, NO ESTÁDIO CLÁUDIO RODANTE, EM FERNANDÓPOLIS-SP.

21' Victor Naum partia para o contra-ataque, mas o juiz invalida a jogada, marcando falta de Geovane na origem da jogada.

17' ASSIM NÃO SERAFIM

Atacante campineiro recebe bola na medida para o chute, mas se atrapalha com a bola e João Victor consegue colocar para escanteio.

15' IMPEDIDO

Boa troca de passes no meio-campo do Furacão e Julian acha Victor Naum sozinho na área, mas bandeira marcar impedimento, parando a jogada.

11' Com a vantagem no placar, Bugre não consegue trocar muitos passes, mas posse de bola paranaense fica na maior parte do tempo na defesa.

9' Furacão tenta pressionar, mas Guarani segue bem postado.

6' Guarani pressiona saída de bola e Atlético-PR tem dificuldades para sair jogando.

4' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GUARANI

Luan faz bela jogada e rola para Ronaldo, que com o gol vazio, bota para o fundo das redes.

0' ROLA A BOLA EM FERNANDÓPOLIS. COMEÇA ATLÉTICO-PR E GUARANI

BANCO DO BUGRE: Acorsi, Pablo, Davi, Leozinho, Thiago, Arthur e Abraão

GUARANI DEFINIDO: Carlão; Wislem, Carlos Augusto, Bacco e Anderson; Luan, Matheus e Juninho; Serafim, Ronaldo e Elias.

BANCO DO FURACÃO: Gabriel, Victor Emanuel, Marcos Vinicius, Christian, Bruno Leite, Jáderson e Thiago.

ATLÉTICO-PR DEFINIDO: Juliano; Léo, Daniel, Lucas Halter e João Victor; Geovane, Estefano e Julian; Victor Naum, Danilo e Marcelo.

Já o Guarani, se não tiver nenhuma surpresa, será o mesmo dos últimos jogos, sendo escalado por Ângelo Foroni com: Carlão; Wislem, Carlos Augusto, Heitor e Anderson; Matheus Gomes, Pedro Acorsi, Pablo e Léozinho; Matheus Serafin e Elias.

Caso o técnico do Furacão escolha manter a escalação do último jogo contra a equipe do Votuporanguense, Marcão deve mandar a campo: Juliano; Marcos Vinicius, Jonathan, Victor Emanuel e Marcel; Geovane, Estefano e Vitor Naum; Julian,Thiago e Marcelo.

No Bugre, Matheus Serafin foi o responsável por marcar dois gols na vitória de virada sobre o Fernandópolis-SP. O triunfo foi considerado essencial para a classificação do Guarani para essa fase da competição.

“Precisamos matar o jogo quando estivermos pressionando o adversário. O Guarani é um grande clube e com certeza não será um jogo fácil. Teremos que correr muito para vencer essa partida e continuar na competição”, afirmou Julian.

O atacante Marcelo foi o grande destaque do Furacão na primeira fase, marcando dois gols, todos no jogo contra o Rio Preto-SP. Na armação de jogadas, quem brilhou foi Julian, que disputa a sua segunda Copa SP de Futebol Júnior.

Já o Guarani, voltou a repetir a sua sina de não conseguir fazer gols no jogo contra o Madureira-RJ. Foi assim em dois dos três jogos da primeira fase, só conseguindo marcar contra o Fernandópolis-SP, que foi o lanterna do grupo 1. Apesar disso, o empate contra a equipe carioca, garantiu ao time a primeira colocação.

Na última partida da primeira fase, o Atlético-PR enfrentou o Votuporanguense-SP, na disputa pela primeira colocação do grupo 2. Mas a derrota por 1 a 0, com gol de Edson Junior, tirou do Furacão a oportunidade de continuar na mesma sede.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 16h, todos os detalhes da partida entre Guarani-SP e Atlético-PR pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A equipe que vencer essa partida, enfrentará o vencedor do confronto entre Votuporanguense-SP e Criciúma na próxima fase.