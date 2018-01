Pela quinta vez na história, Atlético-PR usará time de aspirantes no Paranaense

Google Plus

(Foto:Fabio Wosniak/Site Oficial)

Na tarde desta quinta-feira (18), o Atlético Paranense confirmou por meio de nota oficial que irá utilizar o time sub-23 no Campeonato Paranaense. Em 2018, a equipe será comandada pelo técnico Tiago Nunes. A estreia será no próximo sábado (20), às 17 horas, contra o Maringá, na Arena da Baixada.

2013

No primeiro ano em que o Furacão iniciou esse método de disputa terminou sendo vice-campeão da competição

Time utilizado: Santos; Léo, Bruno Costa, Rafael Zuchi e Heracles; Renan Foguinho, Hernani e Zezinho; Crislan e Douglas Coutinho. Técnico: Arthur Bernardes.

Dos onze iniciais, Santos segue até hoje no elenco; Léo se firmou ainda em 2013 e foi o titular do time principal do Furacão. Otávio e Hernani comandaram o meio-campo da equipe atleticana entre 2015 e 2017. Douglas Coutinho mesmo sem ser a unanimidade conseguiu render bom retorno financeiro ao Atlético-PR.

2014

Com Dejan Petkovic no comando da equipe, o segundo ano da tentativa de implementar isso definitivamente nas tradições do Furacão não foi tão bem. Nessa oportunidade os torcedores do Atlético viram o time chegar até a semifinal sendo eliminado pelo Londrina.

Time utilizado: Rodolfo; Mário Sérgio, Ricardo Silva, Léo Pereira e Lucas Olaza; Otávio, Hernani, Marcos Guilherme e Zezinho; Bruno Furlán e Crislan.

Marcos Guilherme, atualmente no São Paulo, foi a revelação daquele ano. Crislan e e Zezinho foram os remanescentes do ano anterior

2015

Em 2015 o roteiro foi diferente. Nada de buscar títulos na reta final. Para surpresa de todos, o Furacão precisou ir até o Torneio da Morte para se livrar do rebaixamento.

Time utilizado: Alexandre; Mário Sérgio, Ricardo Silva, Lula e Sidcley; Mattheus, Jonathan Lucca, Bruno Pelossari e Gustavo Marmentini; Junior Barros e Marco Damasceno

Já com o técnico Marcelo Vilhena no comando, o destaque naquele ano foi pelo lado direito. Sidcley até hoje permance sendo destaque no elenco rubro-negro.

2017

Após uma pausa em tentar colocar de forma definitiva esse estilo de equipe na competição o Furacão retornou a fazer testes em 2017. Dessa vez utilizou os aspirantes apenas no inicio da competição e conseguiu ser vice-campeão sendo derrotado em casa pelo rival.

Time utilizado: Weverton; Léo, Zé Ivaldo, Marcão e Renan Lodi; Luiz Otávio, Matheus Rossetto, Matheus Anjos e Yago; Cryzan e Luis Henrique.

Comandados pelo técnico Bruno Pivetti. O destaque foi Weverton que já havia se destacado no ano anterior sendo campeão olímpico com a Seleção Brasileira, integrou a equipe na disputa do Paranaense

Em 2018, o Atlético Paranaense vai utlizar uma mistura entre os aspirantes e os mais experientes. Inicialmente serão inscritos 18 atletas mas caso seja necessário o Atlético informou que colocará mais atletas para disputa.