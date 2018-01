Com equipe de aspirantes, Atlético-PR encara Maringá pelo Campeonato Paranaense

Os estaduais já começaram, mas alguns times importantes ainda vão estrear. Em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense 2018, Atlético-PR e Maringá jogarão neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. A partida, que terá a arbitragem de Felipe Gomes da Silva, abre oficialmente a temporada das duas equipes.

Enquanto alguns times usam os estaduais para fazer testes e dar ritmo de jogo aos seus principais jogadores, o Atlético-PR decidiu, desde o ano passado, colocar sua equipe sub-23 para a disputa do Campeonato Paranaense. Dessa vez, a estratégia terá uma modificação, já que alguns atletas mais experientes também serão usados. Essa decisão foi tomada pelo fato do Furacão ter várias competições na temporada.

Com apenas sete anos de fundação, o Maringá chega à primeira divisão do Campeonato Paranaense depois de ser campeão da segunda divisão. Fica a expectativa de que o time repita as boas campanha que fez em 2014, ano em que estreou na elite do futebol estadual, já sendo vice-campeão, perdendo a final para o Londrina e em 2015, quando ficou em quarto lugar na primeira fase.

Furacão cheio de mistérios

Mesmo se preparando desde o começo do ano para o estadual, o técnico Tiago Nunes não deu muitas pistas de quais seriam os titulares para a estreia no Paranaense 2018. A certeza que fica é que será uma mescla de jogadores que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, alguns atletas mais encostados e outros experientes que precisam de ritmo de jogo após voltar de contusão.

Tiago Nunes, inclusive, ficará a cargo do time como parte do planejamento, já que Fernando Diniz, técnico do time principal, focará os treinamentos na preparação para a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, com os principais jogadores do elenco do Furacão. Apesar disso, Nunes disse achar importante usar uma equipe de aspirantes numa competição oficial.

"Os atletas demonstraram confiança no que está sendo proposto. Tenho convicção que o torcedor verá uma equipe muito forte e competitiva, com a cara Atlético. É uma valorização que o clube dá aos atletas, comissão técnica e todos que estão envolvidos na formação. É uma oportunidade de expor os atletas, para que o torcedor conheça e a gente acelere o processo de formação", ressaltou.

Sem dar nenhum indício de qual será o time titular, o provável Atlético-PR deve ir a campo com: Santos; Diego Ferreira, José Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Deivid, Yago, João Pedro e Giovanny; Éderson.

Tricolor espera surpreender

O Maringá teve como planejamento em 2017, retornar à primeira divisão do estadual e ganhar a taça FPF, para garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Com esses objetivos atingidos, o foco virou a preparação para o Campeonato Paranaense, competição em que o primeiro objetivo da equipe é a permanência ou quem sabe surpreender novamente.

“Tivemos uma temporada perfeita em 2017, atingimos todos nossos objetivos dentro e fora de campo, agora, com uma gestão com profissionais capacitados em cada setor permanecer e claro, se derem brecha, vamos tentar buscar algo a mais", disse Paulo Regini, diretor de futebol do Tricolor Maringaense.

Para se preparar, o time disputou três amistosos com o Cianorte, nos quais conseguiu uma vitória e dois empates. A única lamentação nesses jogos ficou por conta da lesão do lateral-esquerdo Júnior Prego, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Com isso, o time comandado por Fernando Marchiori deve estrear no Paranaense com: Fábio; Danilo, Alex, Egon e Luan, Carlão, Thiago, Dandan, Lucão, Chimbinha e Batata.