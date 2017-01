Com golaço na primeira etapa, Juventus bate Avaí e se classifica para as quartas da Copinha

O brigado jogo que era esperado aconteceu. Na capital de São Paulo na manhã deste domingo (15), Juventus e Avaí se enfrentaram e duelaram bastante pela vaga, mas quem saiu com a vitória foi a surpreendente equipe da Mooca. Com golaço de Dener ainda no primeiro tempo, os paulistas venceram por 1 a 0 e avançam às quartas de final.

Com um time tecnicamente um pouco inferior, os juventinos buscaram equilibrar a partida com esforço em campo e apoio da sua fanática torcida, que mais uma vez encheu as dependências do Estádio Conde Rodolfo Crespi para empurrar a equipe grená. O Avaí tentou buscar a reação após golaço de Dener na primeira etapa, mas parou no tradicional "ferrolho juventino" em atuação pouco inspirada do seu principal jogador, Vinicius Baiano.

Nas quartas de final, a equipe paulistana pega o vencedor do duelo entre Juventude e Bragantino, que acontecerá na segunda-feira (16), em Diadema, às 16h.

Em primeiro tempo disputado, Juventus sai na frente com um golaço

O equilíbrio foi a tônica da primeira etapa. Com boa marcação de ambos os lados e pouca criatividade, as chances de gol foram escassas na primeira meia hora de partida. Exceção feita a bela tabela do time da mooca aos 6 minutos, quando o lateral esquerdo Alexandre bateu da entrada da área, raspando a trave do goleiro do Avaí. Foi de Alexandre também o momento mais bizarro do jogo, quando deixou a bola escorregar de sua mão na cobrança de lateral e causou a reversão.

Essa situação começou a mudar aos 30 minutos, quando Nicholas, que entrou no lugar do lesionado Motta e não vinha fazendo bom jogo, cruzou para dentro da área. A bola passou pela zaga avaiana e sobrou para Dener que emendou de primeira, sem deixar a bola cair, marcando o gol mais bonito do Moleque Travesso na competição.

Logo após o gol veio a parada técnica e, na volta, o time catarinense parece ter acordado. Criando pelo menos três boas chances nos minutos finais, duas delas organizadas pelo artilheiro da equipe, Vinicius Baiano, o Avaí até tentou reagir, mas saiu da primeira etapa com o placar adverso.

Segurando a pressão, "Moleque" se defende bem na etapa final e garante a classificação

Tudo indicava um segundo tempo nervoso e realmente não foi diferente. Bem postado atrás e tentando levar perigo nos contra-ataques, a equipe juventina conseguiu parar o eficiente ataque do Avaí na segunda metade da partida, que apesar de tentar ir para cima do time grená, não criou nenhuma chance clara de gol. O Leão até buscou o ataque, principalmente nos minutos finais, mas esbarrando na gigantesca pressão da torcida e na grande atuação do zagueiro Gustavo, passou em branco pela primeira vez na copinha.