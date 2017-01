Avaí apresenta novos uniformes para a temporada 2017

Uniforme número um, da Equipe do Avaí pra o ano de 2017. (Foto: Jhenifer Schmitt)

Na noite desta quinta-feira, 26, o Avaí Futebol Clube, apresentou para a torcida e para a imprensa o novo uniforme da equipe para o ano de 2017.

Mesmo com atraso devido ao mal tempo, a torcida azurra estava presente em grande quantidade. O Uniforme, agora assinado pela Umbro, permaneceu da mesma cor do ano anterior, azul celeste, mas, com algumas alterações significativas, como a marca d'água nas listras com grafismo estilizado que parecem ondas, simbolizando o Clube de Remo Riachuelo.

O Avaí, disputará o primeiro jogo do Catarinense fora de casa, neste sábado, 28, as 17h, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse.