Avaí vence Criciúma fora de casa com gol de Denilson na abertura do Catarinense

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Catarinense 2017; disputado no estádio Heriberto Hülse/SC; Público: 2.812; Renda: R$ 38.145,00

A bola rolou pelo Campeonato Catarinense na tarde deste sábado (28). O Criciúma recebeu o Avaí no estádio Heriberto Hülse. Melhor para o time visitante, que iniciou o ano com o pé direito, arrancando uma vitória pelo placar de 1 a 0 sobre o rival. O gol da partida, marcado por Denilson, saiu aos 21 minutos da segunda etapa.

Primeiro tempo de pressão, mas sem gols

O primeiro tempo de jogo foi marcado por muita luta e pressão dentro de campo. O Criciúma até conseguiu controlar bem a partida tendo a posse de bola, mas não conseguia encaixar uma boa jogada. Sem conseguir entrar na grande área, o Tigre arriscou alguns chutes de longa distancia, mas todos paravam em Kozlinski, goleiro do Avaí.

A principal chance dos donos da casa no primeiro tempo foi logo a dois minutos. Após um levantamento para a área, a bola sobrou para Jheimy que finalizou sozinho, mas parou no goleiro.

A alternativa do Avaí era sair em contra ataques, mas encontrava dificuldades no setor de criação. A principal chance do Leão na primeira etapa foi aos 29 minutos. Após uma cobrança de lateral para dentro da grande área, a bola passou entre as mãos do goleiro Luiz. A sorte do goleiro foi que Raphael Silva estava atento e jogada e saltou o time.

Avaí volta melhor do intervalo e garante a vitória

O segundo tempo foi todo do Avaí. A equipe visitante voltou diferente do intervalo e começou a sair mais para o jogo. O setor de criação passou a acertar mais passes, levando o time ao ataque com mais facilidade. Quem passou a jogar no contra ataque no segundo tempo foi o Criciúma.

Aos 12 minutos o Avaí saiu em velocidade e a bola sobrou com Denilson, o jogador driblou o goleiro fora da grande área e arriscou o chute, mas a bola saiu muito forte e passou sobre a trave.

O gol do jogo saiu aos 21 minutos com Denilson. Após uma cobrança de falta a bola sobrou com Rômulo que chutou forte no meio da pequena área. Denilson apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o placar. O jogador ainda fez uma dancinha para comemorar.

O time da casa perdeu a concentração após o gol. Não conseguia mais realizar nenhuma jogada de perigo e pouco chegou a frente. Aos 26 minutos do segundo tempo foi realizada uma homenagem às vitimas do acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense. Os jogadores pararam o jogo para aplaudirem seus ex-colegas de profissão.