Meia Caio César valoriza jovens do Avaí mesmo em revés da Primeira Liga e muda foco ao Catarinense

(Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

Disputando a Primeira Liga, o técnico Claudinei Oliveira do Avaí, optou por um time alternativo na disputa contra o Londrina, na noite desta terça-feira (31) já que o Leão competirá pelo Campeonato Catarinense nesta quinta-feira, em novo compromisso no estádio da Ressacada.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o Tubarão marcou o gol da vitória em cima do Avaí. Esse resultado deixa o time azurra em uma situação difícil, praticamente eliminado da competição. Já os tubaronenses somaram a segunda vitória na Copa e estão praticamente na fase de mata-mata.

O meia Caio César, um dos jogadores da base do time avaiano cotado para esta partida contou: "Nosso grupo está focado, time é bom, qualificado, foram sete moleques que são da base do Avaí. Isso é bom para o clube, para gente. Todo mundo quer mostrar valor, principalmente os moleques, igual eu. Demos nosso melhor, não fomos felizes, tomamos gol no finalzinho, mas vamos focar no Catarinense para ser campeão."

Enquanto isso, o lateral João Paulo completou: "Guerreamos, sentimos um pouco a falta de ritmo, mas não tem que lamentar, o nosso foco é no catarinense na quinta-feira, disse o lateral João Paulo após o jogo."

Na quinta-feira, visando a segunda vitória na competição estadual, o Avaí duelará na Ressacada, às 21h, contra o Metropolitano.