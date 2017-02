Avaí bate Metropolitano com dois de Denilson, divide liderança e jogador assume artilharia

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2017, disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Avaí chegou à segunda vitória no Campeonato Catarinense 2017. Com dois gols em noite inspirada do atacante Denilson, os avaianos venceram o Metropolitano por 2 a 1 e seguem com 100% na competição estadual. O Leão da Ilha havia vencido o Criciúma na estreia e agora soma seis pontos na liderança. De quebra, Denilson chegou à artilharia do torneio na segunda rodada, com três gols.

Na terceira rodada do Catarinense, o Avaí vai a Tubarão enfrentar os donos da casa, no domingo (5), às 19h30. O Metropolitano tentará a primeira vitória diante do Brusque, no mesmo dia, mas às 17h00.

Denilson abre o placar para os mandantes

Desde os primeiros minutos, o Avaí buscou acionar o atacante Denilson, jogador de personalidade e que marcou o primeiro gol do Leão na competição estadual, na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma na estreia. Na primeira bola mandada por Marquinhos, ele não teve sucesso. Minutos depois, o lateral-esquerdo Capa cruzou para a segunda trave, mas o árbitro assinalou falta na chegada de Diego Jardel.

O gol do Avaí veio aos 8 minutos. Romulo puxou boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Denilson finalizar de forma certeira: 1 a 0 aos mandantes e segundo tento do atacante no Catarinense. Do outro lado, aos 15 minutos, o goleiro Kozlinski precisou sair da meta para fazer bonita defesa em cruzamento.

O Avaí manteve o controle da partida, mas com poucas chances efetivas de ampilar. Aos 41 minutos, Marquinhos propôs o levantamento e Leandro Silva cabeceou para próximo da meta, pela linha de fundo.

Atacante deixa mais um no jogo, garante vitória e artilharia

O jogador Denilson seguia muito a fim de jogo. Aos 10 minutos da etapa final, passou pelo marcador, invadia a área, mas o goleiro do Metropolitano se antecipou para ficar com a bola. Ele não desistiu de querer mais e buscou a artilharia parcial do Catarinense.

Aos 17 minutos, Marquinhos fez o levantamento, mas o atacante cabeceou para fora. Aos 22 minutos, novamente uma oportunidade e dessa vezs o gol. Foi Leandro Silva quem cruzou e Denilson apareceu para conferir de cabeça, jogando no canto, na bochecha da rede: 2 a 0.

Aos 26 do segundo tempo, totalizando o minuto 71, a partida foi paralisada para homenagear as vítimas do voo da Chapecoense. Quando a bola voltou a rolar, Jean Moser perdeu boa chance pelo Metropolitano, finalizando para fora da marca do pênalti. Pelo Avaí, o dono da noite, Denilson arriscou de fora da área aos 35', mas a bola saiu próxima da meta. Ele e Marquinhos deixaram o campo pelo Avaí. Entraram Vitor e o japonês Toshi.

Para descontar a vantagem avaiana, Mazinho fez ótima jogada e Sabiá fez o gol dos visitantes de Blumenau: 2 a 1 para o Avaí, aos 41 minutos. O autor do gol ainda queria pênalti na Ressacada, mas a arbitragem mandou seguir. Com acréscimo no estádio de Florianópolis, a partida chegou ao fim com a vitória e a liderança nas mãos do Leão da Ilha.