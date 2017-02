Avaí chega à terceira vitória no Catarinense e Claudinei destaca consistência defensiva

Google Plus

(Foto: Divulgação / Avaí Futebol Clube)

Três jogos e três vitórias. Esse é o saldo do Avaí no início do Campeonato Catarinense 2017. Neste domingo o time de Florianópolis venceu o Tubarão fora de casa pelo placar de 2 a 0 garantiu a liderança isolada da competição após três rodadas. Leandro Silva e Júnior Dutra marcaram os gols da partida.

O Avaí jogou duas vezes fora de casa neste estadual e conseguiu vencer seus adversários. Claudinei Oliveira, técnico do Leão, falou sobre o “segredo” das boas atuações longe da Ressacada. Para ele a compactação da equipe é fundamental:

“A consistência defensiva é muito importante. Quanto mais próximo o time estiver, menos riscos iremos correr. Quanto mais compacto nosso time estiver é mais difícil de entrar na nossa defesa, temos jogadores de velocidade para sair em contra-ataques e assim garantir a vitória”, disse Claudinei.

Ainda sobre o bom início de temporada o treinador falou: “A gente busca um jogo vertical e procuramos estar sempre bem organizados em campo. Abrimos mão da posse de bola sem objetividade. Pressionamos a saída do adversário e buscamos jogadas objetivas. Hoje a vitória foi merecida, apesar do bom primeiro tempo da equipe do Tubarão”, avaliou o treinador.

O Avaí também vem consolidando a sua defesa no Campeonato Catarinense. Nos três jogos até aqui a equipe sofreu apenas um gol. Claudinei Oliveira vê evolução na defesa em comparação ao término do ano passado:

“Procuramos mexer pouco na estrutura do time. Perdemos um jogador por questões contratuais, mas já buscamos outro para o lugar. Os nossos jogadores de defesa evoluíram bastante desde o ano passado, tanto os zagueiros, quanto os volantes. Estamos encaixando a equipe e aos poucos eles vão ganhando ritmo”, falou o treinador.

O Avaí volta a campo pelo campo na próxima quarta-feira (8). Em casa o Leão da Ilha vai receber a Chapecoense, às 20h30. Claudinei Oliveira já deve projetar a equipe para mandar a campo no clássico. Ao ser questionado sobre um duelo de líderes, ele foi objetivo:

“Não é um duelo de líderes, nós estamos na frente, será um duelo de líder contra vice-líder. É um jogo em que podemos perder a liderança. A chape teve o elenco reformulado e está muito bem. Esperamos fazer um bom jogo e sair com os três pontos. Não podemos pensar em abrir cinco pontos de vantagem, temos que jogar para fazer o resultado”, encerrou.