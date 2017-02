Claudinei destaca méritos do Avaí na vitória sobre Chapecoense: "Resultado justo"

Foto: André Palma Ribeiro/Avaí FC

O técnico Claudinei Oliveira avaliou positivamente mais uma vitória do Avaí no Campeonato Catarinense 2017. O Leão da Ilha agora soma quatro vitórias no torneio, com 100% de aproveitamento e liderança isolada. O triunfo da noite de quarta-feira (8) foi diante da Chapecoense, a segunda colocada no torneio.

"O resultado foi justo, acho que não tem o que falar. O resultado foi justo. Apesar da grande qualidade da Chapecoense treinada pelo Mancini. Conseguimos impor o nosso jogo, controlar o jogo, ter as melhores chances e vencer a partida", destacou Claudinei.

Um dos pontos elucidados foi a forte marcação avaiana, que segue com apenas um gol sofrido no torneio, após quatro rodadas. O treinador ficou satisfeito com o papel defensivo despertado desde os atletas de frente da equipe.

"Quanto mais consistência defensiva nós tivermos, mais os jogadores de frente ganham confiança para pressionar a saída de bola, para atacar um pouco mais o adversário. Foi um jogo que tivemos a hora certa de pressionar e a hora de deixar o adversário mais com a bola. A gente identifica o lado mais fraco, o lado de maior dificuldade e tivemos sucesso", seguiu a avaliação do confronto.

"A manutenção do Romulo é por acreditar no que ele pode produzir. Poder colocar outro jogador, mas com a convicção de que ele vai nos ajudar. Ele resolveu muitas partidas no ano passado. A gente tem que ter coerência, fazer as trocas no momento certo. Sem medo de mexer no time, mas com coerência", defendeu o atleta.

O treinador destacou o papel do jogador Alemão, que já atuou pela lateral e voltou à função de zagueiro, podendo comemorar a versatilidade do atleta. No fim, Claudinei avaliou o grupo como forte e que deve passar por mais reforços para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, pelo Catarinense, a busca de seguir na liderança segue diante do Brusque, no sábado, às 17h00, fora de casa.