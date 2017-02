Claudinei fica satisfeito com empate do Avaí diante do Joinville: "Baita resultado"

(Foto: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.)

Apesar do empate sem gols diante do Joinville, o Avaí manteve a invencibilidade e somou ponto na tarde deste domingo (12). O desafio foi equilibrado para ambas as equipes e mesmo que o clima não tenha sido satisfatório no vestiário do Leão da Ilha, em entrevista coletiva após o duelo Claudinei se mostrou agradado com o resultado.

O treinador revelou que os atletas e ficaram chateados por não marcar quando necessário, principalmente após o pênalti perdido por Marquinhos. Positivo, o comandante não vê como absurdo o empate e acredita que foi apenas mais uma partida sem gols.

"A equipe foi bem, nos inícios dos tempos eles nos pressionaram. Mas conseguimos trabalhar bem a bola, erramos alguns passes por dentro e tivemos as melhores chances. O retrato do objetivo é que achamos pouco empatar aqui, eu acho um baita resultado. Mas os jogadores no vestiário sentimos que eles queriam um pouco mais. [...] Fomos bem na partida até o final, terminamos melhor que o Joinville, méritos da nossa preparação física. E pênalti acontece. Se tem uma pessoa com créditos no Avaí, é o Marquinhos".

Capa recebeu o terceiro amarelo aos 15 minutos do primeiro tempo e com isso desfalca o Avaí na próxima rodada. Após divida com Fabinho Alves, o jogador ficou caído e Claudinei optou pela substituição mesmo após o lateral pedir para continuar, o comandante justificou a decisão:

"Fez três faltas em sequência e daqui a pouco o Sandro expulsa ele, não poderia correr esse risco. Quando o Capa tomou a pancada, aproveitamos para trocar. Não queríamos colocar o resultado risco e botamos o João Paulo. Estou satisfeito, o Capa não queria sair, mas depois ele entendeu".

O foco da equipe é a Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15) viaja ao Espírito Santo para confrontar a Desportiva Ferroviária. O treinador comentou sobre a mudança no regulamento da competição sem muita aprovação ao novo modelo:

"É um jogo só, você favorece mais as zebras do que com duas partidas. Mas é o regulamento, foi aceito e é o que temos. Sempre que tem uma mudança, o técnico nunca participa. Muitas vezes os clubes se preocupam com a parte financeira e na minha opinião foi uma mudança equivocada. Vamos jogar, o regulamento está assinado. Vamos tentar a vitória e trazer a classificação".