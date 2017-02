Avaí recebe Brusque visando ampliar liderança no duelo entre primeiros do Catarinense

INCIDENCIAS: Partida válida pela 6ª rodada do Catarinense 2017, disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

O líder Avaí recebe o segundo colocado Brusque pela 6ª rodada do primeiro turno do Campeonato Catarinense 2017. O jogo marcado para o estádio da Ressacada, às 10h desde domingo (19), traz uma boa possibilidade de luta pelo título dos visitantes e mais ainda ao primeiro colocado. Os avaianos estão com 13 pontos contra 9 do Brusque e, se vencerem, podem abrir no mínimo seis pontos na liderança do campeonato.

O Leão da Ilha é o único invicto no torneio estadual e confia na volta de seu artilheiro e na força do torcedor em Florianópolis para buscar o título do primeiro turno do Catarinense.

Com trocas, Claudinei Oliveira esboça time em último treino

A volta do atacante e artilheiro Denilson para o duelo é a principal notícia positiva ao Avaí. O técnico Claudinei Oliveira comandou treino no sábado e deixou a equipe em definitivo. Maurício Kozlinski; Gustavo Santos, Alemão, Betão e João Paulo; Ferdinando, Judson, Marquinhos; Diego Jardel, Denilson e Romulo pintaram como os titulares ao treinador.

Nesse time esboçado para receber o Brusque na Ressacada, Gustavo Santos, João Paulo, Ferdinando e Denílson são as novidades em relação à última escalação, quando o Leão empatou com o Joinville fora de casa por 0 a 0 na 5ª rodada.

Gustavo Santos foi apoiado pelo treinador avaiano, que o considerou de primeira opção sem contar com Leandro Silva para o jogo. O substituto poderia ser Alemão, mas o mesmo está deslocado para a dupla de zaga no início deste 2017. "A gente tinha o Alemão, com o Leandro e o Gustavo de opções. Colocamos o Alemão na zaga e o Leandro na lateral-direita. Não jogando o Leandro, joga o Gustavo. Temos total confiança nele", afirmou Claudinei.

O lateral-esquerdo Capa também está fora duelo, além da baixa de Luan. Diego Jardel e Denilson foram reavaliados e liberados pelo departamento médico da equipe de Florianópolis. Os avaianos buscam seguir a ótima sequência, tendo sofrido apenas um gol em todo o campeonato.

Brusque faz firme campanha e vem de vitória

O Brusque venceu a Chapecoense na disputa da 5ª rodada. Com um a mais em campo, após expulsão do goleiro adversário, o time local bateu a Chape com gols dos atacantes Eliomar e Ricardo Lobo.

Apesar da segunda posição na tabela, o saldo do Brusque é negativo em três gols, por conta de uma goleada inesperada sofrida para o Criciúma em casa. Nas últimas duas rodadas, foram dois triunfos e o ataque voltando a funcionar. Além dos gols de Eliomar e Ricardo Lobo, o atacante Jonathas Belusso, de rodagem por vários clubes e passagem por último no Brasil de Pelotas, balançou as redes diante do Tubarão.

O técnico Pingo pode manter a escalação da vitória diante da Chapecoense e possui dúvida na lateral, quando sacou João Carlos ainda no intervalo de partida, possibilitando a entrada do meia Pedrinho. O provável Brusque vai a campo com: Rodolpho, João Carlos, Cleyton, Neguette, Willian, Mineiro, Carlos Alberto, Leilson, Assis, Ricardo Lobo e Jonathas Belusso.